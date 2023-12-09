GoldExcel

illusion   GoldExcel EA est un programme performant idéal pour le day trading de la paire de devises XAUUSD (or). Développé par notre équipe, ce programme convient aux comptes standards, aux comptes de trading propriétaires financés et aux comptes de trading propriétaires.

Rapport de performance : https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller

Notre profil d'entreprise contient des informations plus détaillées sur nos comptes de trading.

Médaille d'or pour performance exceptionnelle   Cette stratégie de day trading se concentre exclusivement sur les paires de devises, notamment l'or. Ces paires de devises sont idéales pour ce type de trading en raison de leur forte volatilité quotidienne et de leur corrélation étroite avec les heures d'ouverture des marchés boursiers. L'or bénéficie d'une liquidité mondiale extrêmement élevée, garantissant généralement une exécution stable et un volume d'échanges important.

GoldExcel est un système de trading traditionnel basé sur les fluctuations de prix et le timing, dont l'efficacité exceptionnelle a été prouvée par de nombreux tests. Les résultats en temps réel sont parfaitement cohérents avec les résultats des tests précédents, offrant ainsi aux clients une confiance totale dans les performances futures du système. Le principe de GoldExcel est simple mais très efficace. Il utilise les heures d'ouverture du marché comme catalyseur pour suivre le prix d'ouverture des paires de devises adossées à l'or dès le début des échanges américains. Le système applique un stop loss strict de 5 $ afin de garantir la sécurité de toutes les transactions tout au long de la journée. Fondé sur la logique naturelle du marché et privilégiant un timing précis, GoldExcel est promis à un succès durable.

Médaille d'or pour performance exceptionnelle   Cette plateforme ne détient qu'une seule position à la fois, sans appliquer de stratégies d'investissement supplémentaires ni accumuler de pertes, permettant ainsi aux utilisateurs d'évaluer facilement le risque de chaque position avant de la clôturer.

GoldExcel utilise une fonction de compensation qui augmente le volume de transactions le lendemain en cas de perte la veille. Cette fonction peut être activée, mais le système reste très stable même sans elle (les résultats des tests rétrospectifs sont disponibles dans les commentaires). Son activation relève donc d'une préférence personnelle. Cependant, compte tenu d'un taux de réussite pouvant atteindre 85 %, l'activation de la compensation améliore généralement les performances. Vous pouvez désactiver la compensation en définissant la valeur « Augmenter le volume de transactions après une perte » sur 1,0 et en effectuant un test rétrospectif avec la même taille de lot.

Médaille d'or pour performance exceptionnelle   GoldExcel est utile aux investisseurs particuliers comme institutionnels. Il résout rapidement divers problèmes et garantit des opérations stables avec un compte équilibré. GoldExcel n'est pas un robot de trading haute fréquence et ne contrevient pas aux règles de trading abusives, ce qui le rend adapté à tous les investisseurs particuliers (même ceux qui proposent régulièrement des opérations sur l'or avec spreads). En effet, GoldExcel offre une solution complète pour tous les investisseurs. Les investisseurs particuliers peuvent commencer avec seulement 50 $. Le système s'active uniquement après l'ouverture de la bourse américaine, garantissant ainsi la diffusion anticipée de toutes les informations importantes et leur indépendance vis-à-vis de l'actualité.

Aperçu stratégique :

  • Paire de devises : XAUUSD (Or)
  • Dépôt minimum : 50 $
  • Durée : 5 minutes
  • Courtiers recommandés : Courtiers réputés avec des spreads sur l’or de 10 à 15 cents ou moins (par exemple IC/Fusion/VT/Axi/Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, etc.).
  • Type de compte : Compte à faible spread (RAW/RAZOR/ECN).
  • Courtiers disponibles : IC Markets et Pepperstone. Les comptes Raw et Razor offrent les spreads les plus bas.
  • important:   Un spread sur l'or plus faible est préférable à un spread plus élevé. J'ai vu des courtiers peu fiables proposer des spreads allant jusqu'à 80 cents. Le spread idéal est de 10 cents. (Par exemple, les spreads d'IC sont généralement de 5 cents.)
  • Type de compte : Règlement net ou couverture. La méthode premier entré, premier sorti (FIFO) s’applique également.
Caractéristiques commerciales :
  • Trading intraday
  • Insérer – Commande en attente
  • Stratégie de sortie : Utilisez un ordre stop loss ou un ordre stop loss suiveur.
  • Les niveaux de stop-loss et de take-profit pour chaque transaction sont fixés à 7,50 $.
  • Il est doté d'une fonction d'arrêt rapide intégrée.
  • Les commandes sont annulées ou résiliées à 20h (heure du Royaume-Uni) chaque jour.
  • Il est interdit de changer de position, que ce soit de jour ou de nuit.
  • Un VPS n'est pas obligatoire, mais recommandé.
  • La configuration est simple : il suffit de modifier la mise en page et l’heure du méridien de Greenwich selon les besoins.
  • Les fichiers nécessaires à la réalisation des tests rétrospectifs et tous les fichiers de données requis se trouvent dans les commentaires.

Le backtesting sur MT5 est extrêmement utile pour tous les traders. Les modèles MT5 atteignent une précision de 99 % et peuvent stocker beaucoup plus de données que les serveurs MT4. Même si vous prévoyez de trader sur MT4, nous vous recommandons d'utiliser MT5 pour le backtesting. De plus, les deux versions d'Expert Advisors (EA) fonctionnent de manière identique sur les comptes réels.


Avis 1
Nors
38
Nors 2025.02.10 09:46 
 

I bought MT5 version of Gold Excel as well as I use both platforms. This is hands-down the most profitable EA I ever used. I always over traded but Gold Excel taught me that it's possible to make great profits from a single trade per day. Congrats its excellent! :)

GoldSky
Alno Markets Ltd
Experts
illusion       GoldSKY EA   est un puissant programme de day trading pour la paire XAUUSD (or). Développé par notre équipe...       Compte courant, compte entreprise, appel d'entreprise !     Voir tous les produits :       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Il s'agit d'une offre spéciale à prix réduit, valable pour une durée limitée seulement, à 499 $
GoldExcel MT5
Alno Markets Ltd
Experts
Bienvenue à       Version GoldExcel EA MT5   , trading valide pour la paire de devises XAUUSD (GOLD) du jour. Il a été conçu par notre équipe pour gérer les comptes réguliers, les comptes sponsorisés et les tâches. N'utilisez pas le trading à haute fréquence. IMPORTANT! After purchase contact me for any ongoing bonus, manual and installation guide, also for risk assessment if you use prop etc. Le prix initial augmente toutes les quelques semaines. Jin Zhuo       Il s’agit d’une stratégie de day
