Vorrei sapere se il trading sul mio conto da circa un mese con una leva 1:1000 gioca un ruolo se voglio vendere segnali per gli abbonati perché le regole permettono di usare solo una leva 1:500. Chi è consapevole di questo.
Konstantin Lebedev:

Puoi richiedere un venditore oggi stesso anche senza segnali o robot di vendita. Cambio di leva presso il vostro broker, non più di 500

 
Vladimir Baskakov:

Se sai di cosa hai bisogno in fretta, hai bisogno di creare una base di prova prima, che il conto crescerà con profitto e continuamente. Nel frattempo, se ho un deposito di 30 dollari con già il 50% di profitto, difficilmente posso convincere le persone o i futuri abbonati che possono fidarsi di me. In altre parole, devo portare il mio conto reale a 1000$ circa, e poi cercare di trovare abbonati per il mio segnale. Ma è più difficile per me fare una foto del venditore con almeno 2048 x 1536 pixel di risoluzione, perché la domanda del venditore è accettata solo su tale requisito. Ho provato ad usare il mio cellulare per fare delle foto, ma la qualità non è buona e nemmeno la risoluzione è buona. Non possiedo una macchina fotografica digitale. Si scopre che se voglio fare un buon deposito, devo andare in uno studio fotografico speciale che farà delle pagine di passaporto perfette con le dimensioni necessarie e poi presenterà la mia domanda di vendita. Quale pensi sia il modo migliore per farlo?

Konstantin Lebedev:


Per foto che modifico su imgonline, esattamente a misura. Registrati ora, non sei sicuro di passare lo stesso
 
o ti ci vorrà molto tempo per superare
 
Ho creato un conto demo per 50 000 sterline e sto cercando di organizzare una sottoscrizione su di esso. Anche se il suo valore gratuito non è davvero necessario per nessuno, ma lo verificherò io stesso sottoscrivendo il mio segnale prima e così imparerò se è possibile farlo o meno. Non so come trovare il mio segnale in Mt4, perché non c'è una ricerca lì e forse qualcuno me lo dirà.

Konstantin Lebedev:
Non ho avuto successo, e ho scelto lo stesso broker, no. Anche se potrebbe essere più facile su mt4, non l'ho provato.
 
Konstantin Lebedev:
C'è un thread separato sui segnali
 

Tuttavia, gli abbonati sono già diventati più cauti. Hanno la maggior parte dei loro ostacoli sulla strada. Prima, segnali come questo venivano colpiti ad un ritmo spaventoso. Ora un segnale è quasi due mesi dopo il monitoraggio, mentre un altro ha quasi un mese con solo 20 e 30 abbonati. E scrivono feedback negativi dicendo che la strategia è cambiata dopo il monitoraggio.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Ora capisco la politica delle metacitazioni - non fare nulla, lasciare che la gente prosciughi un po' dei suoi soldi - lasciare che si divertano.
