1200 abbonati!!! - pagina 175
Non proverò che bisogna avere un conto reale di almeno 2 mesi con storia di trading precedente per diventare un trader, perché l'ho visto da qualche parte, se non qui e non l'ho trovato questa volta. Devo imparare un sacco di regole e leggere di più sui segnali e la sottoscrizione, poi tutto sarà più chiaro per me personalmente.
Puoi richiedere un venditore oggi stesso anche senza segnali o robot di vendita. Cambio di leva presso il vostro broker, non più di 500
Se sai di cosa hai bisogno in fretta, hai bisogno di creare una base di prova prima, che il conto crescerà con profitto e continuamente. Nel frattempo, se ho un deposito di 30 dollari con già il 50% di profitto, difficilmente posso convincere le persone o i futuri abbonati che possono fidarsi di me. In altre parole, devo portare il mio conto reale a 1000$ circa, e poi cercare di trovare abbonati per il mio segnale. Ma è più difficile per me fare una foto del venditore con almeno 2048 x 1536 pixel di risoluzione, perché la domanda del venditore è accettata solo su tale requisito. Ho provato ad usare il mio cellulare per fare delle foto, ma la qualità non è buona e nemmeno la risoluzione è buona. Non possiedo una macchina fotografica digitale. Si scopre che se voglio fare un buon deposito, devo andare in uno studio fotografico speciale che farà delle pagine di passaporto perfette con le dimensioni necessarie e poi presenterà la mia domanda di vendita. Quale pensi sia il modo migliore per farlo?
Tuttavia, gli abbonati sono già diventati più cauti. Hanno la maggior parte dei loro ostacoli sulla strada. Prima, segnali come questo venivano colpiti ad un ritmo spaventoso. Ora un segnale è quasi due mesi dopo il monitoraggio, mentre un altro ha quasi un mese con solo 20 e 30 abbonati. E scrivono feedback negativi dicendo che la strategia è cambiata dopo il monitoraggio.
