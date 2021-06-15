1200 abbonati!!! - pagina 180

Ivan Butko:

Ora, dopo un tale rally dalla sterlina è scaturito



 

Questo mi sorprende. Trading, secondo la storia, o Eurodollaro o Pounddollar. Sembra che ci sia stata una corsa all'eurodollaro qualche giorno fa. Quando l'euro era intorno a 1,1020, ha avuto 7000 di drawdown finora. Ogni 10 pips ha spostato l'equità di circa 1000. Era anche presumibilmente giù, ma l'immagine è congelata.

È spento o qualcosa del genere?



 
Vasiliy Pushkaryov:

Imassimi dell'euro sono scesi.

 
È spento o qualcosa del genere?



Forse dalle recensioni. Di solito, dopo un crollo, ci buttano dentro 10-20 mila dollari alla volta

 

Il nostro miglior marcatore dell'UE è sceso di un misero 6%, e sta già ricevendo fango dai recensori (D)))

 
Beh, non sembrava andare in perdita totale... Il robot faceva trading in modo eccellente prima di questo. Forse tirerà...


I profitti galleggiano...
 
I profitti galleggiano...

Deve aver coperto allora

 
Deve aver coperto allora

È quello che ho pensato anch'io).
 

Ecco altre 200 persone che sono cadute per la storiella dei super profitti.



