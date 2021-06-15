1200 abbonati!!! - pagina 180
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Colpo di testa
Colpo di testa
Ora, dopo un tale rally dalla sterlina è scaturito
Questo mi sorprende. Trading, secondo la storia, o Eurodollaro o Pounddollar. Sembra che ci sia stata una corsa all'eurodollaro qualche giorno fa. Quando l'euro era intorno a 1,1020, ha avuto 7000 di drawdown finora. Ogni 10 pips ha spostato l'equità di circa 1000. Era anche presumibilmente giù, ma l'immagine è congelata.
È spento o qualcosa del genere?
Ora, dopo un tale rally dalla sterlina è scaturito
Imassimi dell'euro sono scesi.
Questo mi sorprende. Trading, secondo la storia, o Eurodollaro o Pounddollar. Sembra che ci sia stata una corsa all'eurodollaro qualche giorno fa. Quando l'euro era intorno a 1,1020, ha avuto 7000 di drawdown finora. Ogni 10 pips ha spostato l'equità di circa 1000. Era anche presumibilmente giù, ma l'immagine è congelata.
È spento o qualcosa del genere?
Forse dalle recensioni. Di solito, dopo un crollo, ci buttano dentro 10-20 mila dollari alla volta
Il nostro miglior marcatore dell'UE è sceso di un misero 6%, e sta già ricevendo fango dai recensori (D)))
Colpo di testa
Beh, non sembrava andare in perdita totale... Il robot faceva trading in modo eccellente prima di questo. Forse tirerà...
Questo mi sorprende. Trading, secondo la storia, o eurodollaro o pounddollar. Sembra che ci sia stata una corsa all'eurodollaro qualche giorno fa. Quando l'euro era intorno a 1,1020, ha avuto 7000 di drawdown finora. Ogni 10 pips ha spostato l'equità di circa 1000. Era anche presumibilmente giù, ma l'immagine è congelata.
È spento o cosa?
I profitti galleggiano...
Deve aver coperto allora
Deve aver coperto allora
Ecco altre 200 persone che sono cadute per la storiella dei super profitti.