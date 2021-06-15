1200 abbonati!!! - pagina 173

Vladimir Tkach:

8)

Non solo. C'è anche, dicono, l'effetto intervista.

Subito dopo che tutti sanno che Taras ha rilasciato l'intervista, l'UE è uscita dal canale ed è andata contro di lui. Dopo un paio di mesi era tutto finito.

))
Di solito c'è solo un effetto qui - disperdere una dozzina di conti, e un sopravvissuto nei segnali) e fare un dollaro prima che venga prosciugato, ma verrà prosciugato...
gli altri effetti sono inverosimili)

Anatolii Zainchkovskii:
Come un effetto di ostentazione? OK, un altro dei miei dovrebbe andare veloce.

Nah, rischierai solo di rischiare di nuovo fino alle palle degli occhi, quindi farai presto a smettere )) hai il tuo effetto ))

 
Aleksandr Volotko:

la coerenza si rompe ad un certo punto)
 
Vasiliy Pushkaryov:

Questa è la cattiva influenza del servizio segnali su questo ragazzo. Appena controlla il conto, il mese successivo è sparito.

Io scambierei solo per me stesso, se non è un problema fare il 300% al mese quando non ci sono abbonati.


"Non sono sicuro che sia un problema per me, ma non sono sicuro che sia un problema per me, quindi non sono sicuro che sia un problema per me.

Signals master, ha prosciugato gli abbonati su un conto, ha aggiunto un nuovo conto, è di nuovo seduto

 
Fast235:

Il "maestro" dei segnali, abbonati persi su un conto, collegato a questo, ancora una volta si siede e sta seduto sui rami, ma allo stesso tempo sta insegnando alla gente.

Trading prima e dopo il monitoraggio.


Anatolii Zainchkovskii:
Un giorno anche la costanza si rompe)

Se Dio vuole! Anche se si può fare senza di Lui). In ogni caso, buona fortuna, Anatole! )

 
Aleksandr Volotko:

Se Dio vuole! Anche se si può fare senza di Lui). In ogni caso, buona fortuna, Anatole! )

Grazie
 
Rimosso il post con il nome del server truffa viva in Signals.
 
fxsaber:
Rimosso il post con il nome del server truffa viva in Signals.

Dovresti scrivere un nome incompleto: "Midtou" è sufficiente... Ma potrebbero esserci degli errori di copiatura... La storia è più una storia di monitoraggio... Nessun feedback positivo però :)

 

Ecco a voi, cari abbonati, il 300% al mese. Ma sono riuscito ad avere più di 100 persone sui miei due account. Questo è il secondo racconto che ho notato di questo autore. Alla fine della primavera era lo stesso dei tre mesi precedenti, ed è durato per 1-1,5 mesi dopo il monitoraggio.


