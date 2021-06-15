1200 abbonati!!! - pagina 179

Nataliia Ulianova:
E ho una domanda - da dove vengono i segnali di $20 quando dice che $30 è il costo minimo all'apertura?
Sono del XIX secolo.
 
Giovane generazione D))))

Questi account sono spariti da tempo, altrimenti i moderatori avrebbero cancellato i miei post.

 
Taki young, hai ragione;)
Vasiliy Pushkaryov:

Un guadagno di oltre il 10% per la giornata è già di nuovo discutibile. Di nuovo a caccia di super profitti. Con Turbo Hamster mi chiedevo, e mi lamentavo, che non poteva essere la terza perdita in un mese. Ecco un paio di giorni fa lo stesso sconcerto su un altro segnale


Quindi "coccodrillo" rischia di incontrare lo stesso destino. Ma l'ho aggiunto ai miei segnalibri, è comunque interessante.

Beh, è un buon inizio e... tutti
 
Vladimir Baskakov:

Il fatto stesso è impressionante. E poi cosa, è arrivato il cigno?

Dopodiché, si è afflosciato per altri tre mesi. In mezzo anno, il 5% di profitto. Gli abbonati hanno resistito fino alla fine... .

Vasiliy Pushkaryov:
Sì, ha avuto un breve periodo di oltre 3.000 anni. È stata una settimana o due. Ma comunque un record.
Qual è la strategia di questo ragazzo, >800 abbonati già, 100% automatico? Dalla Russia
 
Vladimir Baskakov:
Qual è la strategia del ragazzo, >800 abbonati già, 100% automatico? Dalla Russia

Classico. Il dispositivo di mediazione in eccesso.


 

Bene, come al solito prima del monitoraggio, lo stile è completamente diverso.


Vladimir Tkach:

Bene, come al solito prima del monitoraggio, lo stile è completamente diverso.


Sei sicuro che sia di Alexander Kr.? Sembra un bagarino.
 
Vladimir Tkach:

Bene e come al solito prima del monitoraggio lo stile è completamente diverso.


Un dc così famoso deve avere degli artisti di storia molto bravi.

***

