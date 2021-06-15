1200 abbonati!!! - pagina 179
E ho una domanda - da dove vengono i segnali di $20 quando dice che $30 è il costo minimo all'apertura?
Giovane generazione D))))
Questi account sono spariti da tempo, altrimenti i moderatori avrebbero cancellato i miei post.
Un guadagno di oltre il 10% per la giornata è già di nuovo discutibile. Di nuovo a caccia di super profitti. Con Turbo Hamster mi chiedevo, e mi lamentavo, che non poteva essere la terza perdita in un mese. Ecco un paio di giorni fa lo stesso sconcerto su un altro segnale
Quindi "coccodrillo" rischia di incontrare lo stesso destino. Ma l'ho aggiunto ai miei segnalibri, è comunque interessante.
Il fatto stesso è impressionante. E poi cosa, è arrivato il cigno?
Dopodiché, si è afflosciato per altri tre mesi. In mezzo anno, il 5% di profitto. Gli abbonati hanno resistito fino alla fine... .
Sì, ha avuto un breve periodo di oltre 3.000 anni. È stata una settimana o due. Ma comunque un record.
Qual è la strategia del ragazzo, >800 abbonati già, 100% automatico? Dalla Russia
Classico. Il dispositivo di mediazione in eccesso.
Bene, come al solito prima del monitoraggio, lo stile è completamente diverso.
Un dc così famoso deve avere degli artisti di storia molto bravi.
