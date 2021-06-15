1200 abbonati!!! - pagina 181

Questo autore commercia principalmente in oro. È stato un grande inizio, attirando quasi 100 persone.

Sono rimasti 140 dollari in fondi su 3.000 dollari, entro la chiusura del mercato è probabile che si contino tripli swap o si allarghi lo spread e si chiuda tutto.






 
Vasiliy Pushkaryov:

Che senso ha fare trading senza prendere profitto?
 
Vladislav Andruschenko:

Forse a un certo punto si convince che la sua strategia è sostenibile e vuole fare più soldi.

O che tutte e tre le categorie: crescita, equilibrio, fondi - senza drawdown sul grafico - si stanno muovendo verso l'alto, per così dire, un bel quadro per gli abbonati.

 

Chiunque stia scambiando la sterlina oggi non vede l'ora di farlo.

swan_1280

 
Uladzimir Izerski:

Oggi è il giorno di riposo. )

Ramiz Mavludov:

Oggi è il giorno di riposo. )

Quando mai questo ha fermato Uladzimir
 
Ivan Butko:

Il nostro miglior marcatore dell'UE è sceso di un misero 6%, e sta già ricevendo fango dai recensori (D)))

Taras è sceso sull'ebreo? E anche sulle vendite?
 
Ramiz Mavludov:

Le monete non hanno giorni di riposo anche in caso di brutto tempo)

 
Uladzimir Izerski:

Dove sono quei koin al canile?

 
Yury Lemeshev:

qui ci sono le sterline sulla tastiera e qui c'è il koin.

624р

