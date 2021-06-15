1200 abbonati!!! - pagina 177
Sono silenziosi. Ce ne sono dieci volte meno.
C'è una signora criceto che ha scritto in uno dei segnali
Ha un segnale. A giudicare dal nachdepo e dal nome, l'atmosfera è feroce. Ha cancellato i vecchi segnali.
Oltre il 10% di guadagno per la giornata, già discutibile di nuovo. Di nuovo a caccia di super profitti. Mi chiedevo con Turbo Hamster, e piangevo che semplicemente non poteva essere la terza perdita in un mese. Ecco un paio di giorni fa lo stesso sconcerto su un altro segnale
Quindi "coccodrillo" rischia di subire lo stesso destino. Ma l'ho aggiunto ai miei segnalibri, è comunque interessante.
Va anche nella sessione asiatica e per lo più compra di nuovo. Lo stesso criceto ma sotto le spoglie di un dinosauro.E non ci sono abbonati. Dove sono almeno quelli falsi? A quanto pare la squadra l'ha abbandonata. Sta giocando da sola.
Kilo, Mega, Yard - la nuova ondata.
All'inizio era "di classe",
♪ then it was cool ♪
allora era la bomba,
ora stanno dicendo cannone :)
La lettera "K" è ora comunemente usata per sostituire "000". In altre parole, è un sinonimo di mille.
per essere completamente corretti, 1000 o "kilo" è indicato con una "k" minuscola.
ma la lettera maiuscola "K" sta per 1024.
C'è anche, nel gergo russo, una cosa. Sono 1.000.
5.000 sono 5.000 dollari). Sono 5K.
