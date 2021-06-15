1200 abbonati!!! - pagina 177

Vasiliy Pushkaryov:

Sono silenziosi. Ce ne sono dieci volte meno.

C'è una signora criceto che ha scritto in uno dei segnali

Ha un segnale. A giudicare dal nachdepo e dal nome, è in vena di combattere. Ha cancellato i vecchi segnali.
Mi chiedo se sia una cosa da poco.
 
Vladimir Baskakov:
Ha un segnale. A giudicare dal nachdepo e dal nome, l'atmosfera è feroce. Ha cancellato i vecchi segnali.
Mi chiedo se è un centesimo o no

Oltre il 10% di guadagno per la giornata, già discutibile di nuovo. Di nuovo a caccia di super profitti. Mi chiedevo con Turbo Hamster, e piangevo che semplicemente non poteva essere la terza perdita in un mese. Ecco un paio di giorni fa lo stesso sconcerto su un altro segnale


Quindi "coccodrillo" rischia di subire lo stesso destino. Ma l'ho aggiunto ai miei segnalibri, è comunque interessante.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Un guadagno di oltre il 10% per la giornata è già di nuovo discutibile. Di nuovo a caccia di super profitti. Con Turbo Hamster mi chiedevo, e mi lamentavo, che non poteva essere la terza perdita in un mese. Ecco un paio di giorni fa lo stesso sconcerto su un altro segnale


Quindi "coccodrillo" rischia di subire lo stesso destino. Ma l'ho messo nei preferiti, è ancora interessante.

Va anche nella sessione asiatica e per lo più compra di nuovo. Lo stesso criceto ma sotto le spoglie di un dinosauro.

E non ci sono abbonati. Dove sono almeno quelli falsi? A quanto pare la squadra l'ha abbandonata. Sta giocando da sola.
Vasiliy Pushkaryov:


A un uomo piace essere sorpreso. Ha rimproverato gli iraniani nella corrispondenza, ha detto che sono falsi, ma i miei sono onesti
 
Non riesco ad abituarmi alla dicitura 249K USD e anche se per anni sono trading, non ero interessato alle lettere dietro i numeri, se qualcuno può aiutarmi a capire k- centinaia e m-migliaia apparentemente o cosa, perché scrivono quanti abbonati in ogni segnale in mezzo a tre persone, e il fondo e numeri indicati con le lettere sopra.

 

Kilo, Mega, Yard - la nuova ondata.


All'inizio era "di classe",

♪ then it was cool ♪

allora era la bomba,

ora stanno dicendo cannone :)

Konstantin Lebedev:

La lettera "K" è ora comunemente usata come sostituto di "000". In altre parole, è sinonimo di migliaia.
 
Vladimir Baskakov:
La lettera "K" è ora comunemente usata per sostituire "000". In altre parole, è un sinonimo di mille.

per essere completamente corretti, 1000 o "kilo" è indicato con una "k" minuscola.

ma la lettera maiuscola "K" sta per 1024.

 

C'è anche, nel gergo russo, una cosa. Sono 1.000.

5.000 sono 5.000 dollari). Sono 5K.

Uladzimir Izerski:

C'è anche una cosa nel gergo russo. Sono 1.000.

5.000 sono 5.000 dollari). Sono 5K.

Falciatrice, ecco la K)
