1200 abbonati!!!
Dove è scomparso il segnale superiore su MT5?
Probabilmente un grande drawdown .
Probabilmente è andato in drawdown ed è scomparso dal rating. Ora è al suo posto.
Sì, fino al 40%, ora sono fuori.
Deve essere andato in drawdown e scomparso dalle classifiche. Ora in posizione.
Ma il -27% di drawdown sui fondi non è debole.
Ohhhh, bulschit si è fatto prendere dagli europanici. Le recensioni sono un miracolo.
Sì, fino al 40% è entrato, ora è uscito.
Non è venuto fuori. Già il 60%. Per qualche motivo, ho aggiunto e chiuso alcune perdite.
Ooh... la caduta di un altro impero
Il primo finito con successo
Il primo a finire con successo
Segue lo zucchero