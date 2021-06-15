1200 abbonati!!! - pagina 206

Dove è scomparso il segnale superiore su MT5?
 
Probabilmente un grande drawdown .
 
Deve essere andato in drawdown e scomparso dalla classifica. Ora è lì.
 
Sì, fino al 40%, ora sono fuori.

 
Ma il -27% di drawdown sui fondi non è debole.

 
Ivan Butko:
Ohhhh, bulschit si è fatto prendere dagli europanici. Le recensioni sono un miracolo.
La storia con Taras si sta ripetendo. Nessuno analizza gli scambi al momento della sottoscrizione, poi si chiede cosa sia successo al "professionista". Ora ha chiuso in parte ed è in perdita per l'anno in corso e con un prelievo attuale di meno del 30%.
 
Non è uscito. Ora è il 60%. Sono appena entrato e ho chiuso alcune perdite per qualche motivo.
 
Ooh... la caduta di un altro impero

 

Il primo finito con successo


 
Segue lo zucchero


