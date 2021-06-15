1200 abbonati!!! - pagina 172
Ecco il grafico azionario da un altro servizio di segnali
...
Perché hai fatto in modo che la stessa cosa sia discussa in due thread?
Discutete nel vostro - https://www.mql5.com/ru/forum/321793
Altrimenti sarebbe considerato spam ...
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
1200 abbonati!!!
Vasiliy Pushkaryov, 2019.08.30 22:11
Qui, a proposito, un altro maestro nel creare belle storie per il bene degli abbonati.
Ecco una cattiva influenza del servizio Segnali su questo ragazzo. Appena controlla il suo conto, il mese successivo è un drenaggio.
Farei solo trading per me stesso se non è un problema fare il 300% al mese quando non ci sono abbonati.
Ecco un grafico delle azioni su un altro servizio di segnali
Come è possibile capire qualcosa?
Tutti questi prelievi e depositi costanti, tutte queste linee di salita e discesa costanti.
È da molto tempo che nessuno valuta i segnali in base alla loro linea di bilancio. Perché ci sono modi per rendere la linea dell'equilibrio una linea retta a tutti.
Tutti valutano la qualità del segnale in base alla linea di equità.
E questo è il tipo di questa linea offerto agli abbonati di meta-citazioni.
Non possiamo fare un grafico del patrimonio netto senza prelievi/riempimenti?
Gli sviluppatori dicono che "anche alcune persone sono interessate a un tale grafico". Quindi, fate due grafici e lasciate che i clienti guardino il grafico a cui sono interessati.
Il grafico delle azioni qui è molto corretto.
Hai idea di cosa stai scrivendo?
"Grafico del patrimonio netto esclusi i prelievi/rimborsi?!"
Com'è?)
FOTTUTO
è tutto spiegato qui
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
Tu? E la tua idea geniale?)
La prossima volta che fai una richiesta di prelievo al tuo broker senza considerare i prelievi passati ))))
Non capisci, anche se ci sono 30 persone a favore e solo 16 contro.
Questa è la cattiva influenza del servizio segnali su questo ragazzo. Appena controlla il conto, il mese successivo è sparito.
Se fossi in lui, farei trading per me stesso, se il 300% al mese non è un problema quando non ci sono abbonati.
Sì, è tutto sul servizio Signals;)
8)
Non solo. C'è anche, dicono, l'effetto intervista.
Subito dopo che tutti sanno che Taras ha rilasciato l'intervista, l'UE è uscita dal canale ed è andata contro di lui. Dopo un paio di mesi era tutto finito.
