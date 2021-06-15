1200 abbonati!!! - pagina 176
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ora capisco la politica delle metacitazioni - non fare nulla, lasciare che la gente prosciughi un po' dei suoi soldi - lasciare che si divertano.
Immagino )). Per darvi un esempio, quel segnalatore che ha avuto il 165% nel suo primo mese due post fa. Un anno fa ha raccolto 172 abbonati in un mese (screenshot qui sotto). A quel tempo, tuttavia, ha dimostrato 8 mesi di trading redditizio e in ogni mese è riuscito a trarre profitto da una posizione. Era ovviamente un falso e il segnale è stato rimosso. Anche quest'anno il profitto principale è una posizione al mese, ma per gli ultimi due mesi prima del monitoraggio è stato attivato il robot con piccoli TP/SL che ha un po' diluito la situazione. Ma la gente non è più così ricettiva.
Probabilmente )). Per darvi un esempio, quel segnalatore che ha avuto il 165% nel suo primo mese due post fa. Un anno fa ha raccolto 172 abbonati in un mese (screenshot qui sotto). Poi, però, ha dimostrato 8 mesi di trading redditizio e in ogni mese è riuscito a trarre profitto da una posizione. Era ovviamente un falso e il segnale è stato rimosso. Anche quest'anno il profitto principale è una posizione al mese, ma per gli ultimi due mesi prima del monitoraggio è stato attivato il robot con piccoli TP/SL che ha un po' diluito la situazione. Ma la gente non è più così ricettiva.
E come si fa a capire la differenza tra un normale e un falso. Non tutti possono seguirli per un anno. Non posso dirlo subito.
Non è necessario seguirlo per un anno. Un nuovo segnale appare, ha una posizione nella sua storia di trading - una volta al mese, e questa posizione è sempre redditizia per 8 mesi. La posizione prende 20 pips ed è un profitto del 50-70%, e una perdita di 35-40 pips ucciderebbe il deposito. Ma questo non accade, il commerciante è sempre indovinare, prima di monitorare. Dopo aver monitorato un sacco di piccoli scambi iniziano, ora è o meno o più. L'anno scorso quasi ogni mese c'era un tale segnalatore, l'amministrazione lo ha rimosso. Sono sopravvissuti a numerosi conti in centesimi con scambi che si aprono in direzioni opposte.
Poi hanno cominciato a fare le cose un po' più intelligenti. Tre o quattro mesi di questo tipo di trading, poi il trading manuale, poi ancora 2-3 mesi di trading. Oppure hanno cominciato a fare diverse posizioni in un mese e hanno aumentato la crescita fino al 300%. Come in questosegnale. Ora il robot ha iniziato a diluire le posizioni redditizie, è più difficile da tracciare, ma è possibile. Solo che è probabilmente più difficile per l'amministrazione trovare un motivo per disabilitare l'account.
Non è necessario tenere il conto per un anno.
Chi si abbona a una posizione/mese
Una posizione al mese è fino al monitoraggio. La posizione può consistere in 10 o 30 scambi per far sembrare la storia più rispettabile. Non tutti sono meticolosi nel guardare la storia. Una volta che sei collegato al monitoraggio, puoi fare trading a caso, ogni due giorni, per mantenere l'attività di trading. Se si monitora il conto, per esempio, il 2 maggio con il 70% di redditività nel mese di maggio, si può facilmente aspettare gli abbonati che hanno firmato per la storia di trading fino alla fine di giugno. Puoi vedere nello screenshot qui sopra che nel 2018 ci sono 172 abbonati al segnale da 49 dollari. È circa un mese. Quest'anno questo autore ha un segnale di 30 dollari e solo 34 abbonati e già una dozzina di feedback negativi. Quindi questa strategia sta perdendo efficacia.
Un articolo al mese -
Penseranno a qualcosa. E come stanno Pashkovets e sua moglie?
È prudente. Ha fatto il 10% prima del 16 settembre e poi non un solo scambio. Ora è sul mercato.
E cosa dicono i sottocapi?
Sono silenziosi. Ce ne sono dieci volte meno.
C'è una signora criceto che ha scritto in uno dei segnali che avrà un nuovo promettente il 1° ottobre. Ma qualcosa non l'ha mai mostrato il 1°.
Sono silenziosi. Ce ne sono dieci volte meno.
Qui un criceto ha scritto in uno dei segnali che avrebbe avuto un nuovo promettente il 1° ottobre. Ma qualcosa non l'ha mai mostrato il 1°.