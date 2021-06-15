1200 abbonati!!! - pagina 169

Ecco, a proposito, un altro abile a creare belle storie per il bene dei firmatari.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Allora, stanno già arrivando le l*x?

Ancora una volta, vedremo in tempo reale qui nel thread come vengono allevati i criceti e come decine di persone stanno perdendo i loro sudati soldi.




Abbiamo bisogno di fare non solo feedback nei segnali, ma anche commenti. in modo che le persone disinformate possano mettere in guardia i potenziali bugiardi.
 
Beh, la maggior parte è monitoraggio, quindi è tutto giusto... Puoi mandarmi il link in PM?
 
Beh, la maggior parte del monitoraggio, quindi è tutto giusto... Puoi mandarmi il link in PM?
La maggior parte della sua storia. Monitorato in agosto. Già più di 60 abbonati.
 
Beh, la maggior parte è monitoraggio, quindi è onesto... Puoi mandarmi il link in PM?

.anche lui è arrivato a maggio con una buona storia. Tredici mila per cento. Se non mi sbaglio, se n'è andato in due mesi, ma è riuscito ad avere qualche decina di persone.

***

 
.anche lui è arrivato a maggio con una buona storia. Tredici mila per cento. Se non mi sbaglio, ha impiegato due mesi per fare il tutto esaurito, ma è riuscito ad avere qualche decina di persone.


A quel tempo, ha perso soldi in maggio e giugno. E il segnale attuale mostra un ritorno del 300% negli stessi mesi.

Aggiunto: questo è un vecchio segnale all'inizio del monitoraggio, già prosciugato e cancellato.


 
abbiamo bisogno di fare non solo feedback nei segnali, ma anche commenti. in modo che le persone non informate possano avvertire potenziali l-vs.

+++

 
Se non è un segreto, cosa ti succede adesso? Ha comprato l'Eurodollaro? Già molti ordini?

Sì, stronzate. Cinque acquisti di fila quasi nello stesso posto, poco prima della brusca caduta, anche se non c'erano novità. La settimana si è conclusa con un drawdown fluttuante. Beh, l'autore è un domatore di overshoot finora, quindi aspettiamo la sua magia)

 
Sei solo geloso. ))
 
Sì, stronzate. Cinque acquisti di fila quasi nello stesso posto, poco prima della brusca caduta, anche se non c'erano novità. La settimana si è conclusa con un drawdown fluttuante. Beh, l'autore è un domatore di overshoot finora, quindi aspettiamo la sua magia)

Sarà meglio che ci parli della tua magia. Come hai fatto a raccogliere così tanti amici?Amici dell'utente(9723)

Se crei il tuo segnale, puoi facilmente ottenere almeno 100 abbonati con l'aiuto dei tuoi amici. :)

