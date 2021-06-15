1200 abbonati!!! - pagina 182
ecco le sterline sulla tastiera ed ecco il koin.
Le monete non vengono scambiate neanche durante il fine settimana. Non dire stronzate come fai sempre
ci sono dts dove si scambiano koin (coppie, ovviamente) anche nei fine settimana
Ecco altre 200 persone che sono cadute per una storiella di super profitti.
Sì...
Che tipo di sistema può anticipare questo? Solo appetiti moderati quando si calcola il lotto.
Cos'è tutta questa agitazione?
L'ho visto, ma ho pensato che sarebbe andato in discesa. Tonico, però :)
puoi controllare anche quello a cui non hai pensato ;)
:))
Ho studiato anche questa domanda e sono arrivato alla seguente conclusione: un accordo all'interno di un'onda. Le onde possono essere scelte per il trading dalla più breve alla più lunga, a seconda della propria personalità.
Diverse transazioni in una direzione all'interno di un'onda, aperte in un momento, sono di fatto uguali a una transazione, e anche se aperte in momenti diversi, difficilmente si può dire che si tratta di una sola transazione. C'è solo un sacco di gioco in corso qui, come diverse azioni, che non sono molto efficaci nel forex.Ma non è al cento per cento, ovviamente, una conclusione per me stesso. Dopo tutto, bisogna iniziare da qualche parte.
Credo che le onde siano diventate obsolete circa 20 anni fa.
Non intendo 1-2-3. È solo un normale movimento di prezzo simile a un'onda. Come questo:
E un periodo più breve di onde sarebbe così:
Non intendo 1-2-3. È solo un normale movimento di prezzo simile a un'onda. Come questo:
Ah, quindi si vede meglio sulla ZZ.
Sì, è essenzialmente uno zig-zag, con alcuni miglioramenti:)
Queste sono le onde che intendevo: movimento+rimbalzo=onda.