Penso che non contino solo le vendite, ma anche il punteggio dato al prodotto dagli utenti.
Ho indovinato. Ecco perché ho scritto questo prima del commento citato (con il quale cercavo di chiarire la domanda):
E il top del mercato, quali sono le cifre approssimative? (in termini di vendite o altri parametri)
Impressionante...
Perché, non è chiaro che non vuoi scrivere del mercato qui?
Si può imprecare molto contro i fornitori di segnali. Ma rifiutatelo - offritelo.
Scrivere ciascuno, Top 5 segnali degni.
Non puoi scrivere i nomi dei segnali in pubblico...
"Riso con polpette, patate con cotolette. Non puoi cambiare!" (с)
Ecco il grafico azionario da un altro servizio di segnali
Ecco il diagramma di equità da un altro servizio di segnali
Come si può dire qualcosa da questo grafico?
Tutti questi prelievi e depositi costanti, queste linee di salita e discesa costanti.
È da molto tempo che nessuno valuta i segnali in base alla loro linea di bilancio. Perché ci sono modi per rendere la linea di equilibrio una linea retta del tutto.
Tutti valutano la qualità del segnale dalla sua linea di equità.
E questo è il tipo di questa linea offerto agli abbonati di meta-citazioni.
Non possiamo fareun grafico del patrimonio netto senza prelievi/riempimenti?
Gli sviluppatori dicono che "anche alcune persone sono interessate a un tale grafico". Quindi, fate due grafici e lasciate che i clienti guardino il grafico a cui sono interessati.
Non si può fare un grafico delle azioni senza tener conto dei prelievi/rimborsi?!
Cioè, i depositi e i prelievi non influiscono sul capitale?
