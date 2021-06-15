1200 abbonati!!! - pagina 171

BlackTomcat:

Penso che non contino solo le vendite, ma anche il punteggio dato al prodotto dagli utenti.

Ho indovinato. Ecco perché ho scritto questo prima del commento citato (con il quale cercavo di chiarire la domanda):

Yevhenii Levchenko:

E il top del mercato, quali sono le cifre approssimative? (in termini di vendite o altri parametri)

 
Yevhenii Levchenko:

Impressionante...

Perché, non è chiaro che non vuoi scrivere del mercato qui?

 

Si può imprecare molto contro i fornitori di segnali. Ma rifiutatelo - offritelo.

Scrivere ciascuno, Top 5 segnali degni.

 
Già suggerito molte volte - non mostrare la storia prima del monitoraggio. Ci sono molti che hanno imparato a manipolare la storia del trading. Se lo fanno, il servizio di copia è altrimenti un sito eccellente. I migliori segnali saranno adeguati nel ranking della pagina stessa. E nessuno scriverà la top 5 per non essere bannato. È vietato discutere o pubblicizzare segnali qui.
 
Non puoi scrivere i nomi dei segnali in pubblico...
 
Beh, sì. In pratica stiamo discutendo in questo thread senza fare "nomi".
[Eliminato]  

"Riso con polpette, patate con cotolette. Non puoi cambiare!" (с)

Sync by honeybunny

 

Ecco il grafico azionario da un altro servizio di segnali

Ecco il diagramma di equità da un altro servizio di segnali



Come si può dire qualcosa da questo grafico?

Tutti questi prelievi e depositi costanti, queste linee di salita e discesa costanti.

È da molto tempo che nessuno valuta i segnali in base alla loro linea di bilancio. Perché ci sono modi per rendere la linea di equilibrio una linea retta del tutto.

Tutti valutano la qualità del segnale dalla sua linea di equità.

E questo è il tipo di questa linea offerto agli abbonati di meta-citazioni.

Non possiamo fareun grafico del patrimonio netto senza prelievi/riempimenti?

Gli sviluppatori dicono che "anche alcune persone sono interessate a un tale grafico". Quindi, fate due grafici e lasciate che i clienti guardino il grafico a cui sono interessati.

 
danminin:

Non si può fare un grafico delle azioni senza tener conto dei prelievi/rimborsi?!

Cioè, i depositi e i prelievi non influiscono sul capitale?

[Eliminato]  
Perché vi aggrappate a questa equità, guardate la risorsa dove è conveniente. Date agli abbonati un link nei loro contatti verso un posto più bello. Hanno già creato un mucchio di thread su questo problema "globale".
Quando c'è un equilibrio-equità, si può vedere quale strategia viene utilizzata. Che si tratti di un overshooter o di un bagarino, basta uno sguardo. Il tuo grafico non mostra nulla, è solo bello.
