La revue de stabilité financière de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) est publiée deux fois par an, au printemps et à l’automne. Elle fournit une analyse des conditions actuelles des systèmes financiers nationaux, ainsi que des risques potentiels pour la stabilité financière.

L’Examen de la Stabilité Financière se compose de 5 à 6 encadrés sur des thèmes d’intérêt particulier portant sur les risques pour la stabilité du système financier du pays. Par exemple, une case peut être consacrée aux risques globaux, l’autre peut discuter des changements dans la base de calcul, la troisième case décrit le taux d’intérêt, etc. En outre, la revue comprend toujours 2-3 articles sur différents thèmes consacrés au système financier australien.

La publication de la Revue de Stabilité Financière est un événement régulier, qui provoque rarement des changements sur les marchés. En fait, il ne s’agit que d’une analyse ordonnée de la situation. La revue ne comporte pas de composante de nouvelles, alors qu’elle comprend des informations, qui sont déjà connues des participants intéressés au marché. Toutefois, du point de vue de l’analyse et de la visibilité, la Revue de Stabilité Financière est habituellement d’un grand intérêt pour les économistes.