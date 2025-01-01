Aggiornamento di un affare nella cronistoria. Ci possono essere casi in cui un accordo applicato in precedenza viene modificato su un server. Per esempio, un accordo è stato cambiato in un sistema commerciale esterno (scambio) in cui era precedentemente trasferito da un broker.

Eliminazione di un affare dalla cronistoria. Ci possono essere casi in cui un accordo precedentemente eseguito viene eliminato da un server. Per esempio, un accordo è stato eliminato in un sistema di trade esterno (scambio) in cui era precedentemente trasferito da un broker.

Modifica di una posizione non correlata ad un'esecuzione di affare. Questo tipo di transazione mostra che una posizione è stata modificata dal lato trade server. Volume della posizione, prezzo di apertura, Stop Loss e Take Profit possono essere modificati. I dati sulle modifiche vengono inviati nella struttura MqlTradeTransaction tramite l'handler OnTradeTransaction. La modifica della posizione (aggiunta, modifica o chiusura), come risultato dell'esecuzione di un affare, non porta al verificarsi della transazione TRADE_TRANSACTION_POSITION.

TRADE_TRANSACTION_REQUEST