- Proprietà del database della CroniStoria
- Proprietà Ordini
- Proprietà Posizione
- Proprietà Affari(Deal)
- Tipi di Operazioni di Trade
- Tipi di Transazioni di Trade
- Gli ordini di Trade nel DOM
- Proprietà dei Segnali
Ordini di Trade nel Depth Of Market (_* profondità di mercato)
Per i titoli di capitale, il Depth of Market è disponibile, dove si possono vedere gli ordini Buy e Sell in corso. La direzione desiderata di un'operazione di trade, l'importo richiesto e prezzo richiesto sono specificati per ogni ordine.
Per ottenere informazioni sullo stato corrente del DOM dal mezzo MQL5, vengono utilizzate le funzioni MarketBookGet(), che pongono la "schermata" DOM nell'array di strutture MqlBookInfo. Ciascun elemento della matrice nel campo field contiene informazioni sulla direzione dell 'ordine - il valore dell'enumerazione ENUM_BOOK_TYPE.
ENUM_BOOK_TYPE
|
Identificatore
|
Descrizione
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Ordine di Sell(Offerta)
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Ordine di Buy (Acquisto)
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Ordine di Sell dal Mercato
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Ordine di Buy dal Mercato
