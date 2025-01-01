DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti di TradeGli ordini di Trade nel DOM 

Ordini di Trade nel Depth Of Market (_* profondità di mercato)

Per i titoli di capitale, il Depth of Market è disponibile, dove si possono vedere gli ordini Buy e Sell in corso. La direzione desiderata di un'operazione di trade, l'importo richiesto e prezzo richiesto sono specificati per ogni ordine.

Per ottenere informazioni sullo stato corrente del DOM dal mezzo MQL5, vengono utilizzate le funzioni MarketBookGet(), che pongono la "schermata" DOM ​​nell'array di strutture MqlBookInfo. Ciascun elemento della matrice nel campo field contiene informazioni sulla direzione dell 'ordine - il valore dell'enumerazione ENUM_BOOK_TYPE.

ENUM_BOOK_TYPE

Identificatore

Descrizione

BOOK_TYPE_SELL

Ordine di Sell(Offerta)

BOOK_TYPE_BUY

Ordine di Buy (Acquisto)

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Ordine di Sell dal Mercato

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Ordine di Buy dal Mercato

Vedi anche

Le strutture e le classi, Struttura del DOM, Tipi di operazioni di Trade, Informazioni di Mercato