Ordini di Trade nel Depth Of Market (_* profondità di mercato)

Per i titoli di capitale, il Depth of Market è disponibile, dove si possono vedere gli ordini Buy e Sell in corso. La direzione desiderata di un'operazione di trade, l'importo richiesto e prezzo richiesto sono specificati per ogni ordine.

Per ottenere informazioni sullo stato corrente del DOM dal mezzo MQL5, vengono utilizzate le funzioni MarketBookGet(), che pongono la "schermata" DOM ​​nell'array di strutture MqlBookInfo. Ciascun elemento della matrice nel campo field contiene informazioni sulla direzione dell 'ordine - il valore dell'enumerazione ENUM_BOOK_TYPE.

ENUM_BOOK_TYPE

Identificatore Descrizione BOOK_TYPE_SELL Ordine di Sell(Offerta) BOOK_TYPE_BUY Ordine di Buy (Acquisto) BOOK_TYPE_SELL_MARKET Ordine di Sell dal Mercato BOOK_TYPE_BUY_MARKET Ordine di Buy dal Mercato

Vedi anche

Le strutture e le classi, Struttura del DOM, Tipi di operazioni di Trade, Informazioni di Mercato