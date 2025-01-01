- Proprietà del database della CroniStoria
Quando si accede alle timeseries viene usata la funzione SeriesInfoInteger() per ottenere ulteriori simbolo di informazione. L'identificatore di una proprietà obbligatoria viene passato come parametro della funzione. L'identificatore può essere uno dei valori di ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.
ENUM_SERIES_INFO_INTEGER
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Conteggio barre per il simbolo-periodo per il momento attuale
|
long
|
SERIES_FIRSTDATE
|
La prima vera data per il simbolo-periodo per il momento attuale
|
datetime
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Tempo di apertura dell'ultima barra del simbolo-periodo
|
datetime
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
La prima data nello storico del simbolo sul server, indipendentemente dal periodo di tempo
|
datetime
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
La prima data nello storico del simbolo nel terminale client, indipendentemente dal timeframe
|
datetime
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Flag della data di sincronizzazione per il simbolo/periodo per il momento attuale
|
bool