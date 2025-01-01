DocumentazioneSezioni
Proprietà del database della CroniStoria 

Proprietà del database della CroniStoria

Quando si accede alle timeseries viene usata la funzione SeriesInfoInteger() per ottenere ulteriori simbolo di informazione. L'identificatore di una proprietà obbligatoria viene passato come parametro della funzione. L'identificatore può essere uno dei valori di ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER

Identificatore

Descrizione

Tipo

SERIES_BARS_COUNT

Conteggio barre per il simbolo-periodo per il momento attuale

long

SERIES_FIRSTDATE

La prima vera data per il simbolo-periodo per il momento attuale

datetime

SERIES_LASTBAR_DATE

Tempo di apertura dell'ultima barra del simbolo-periodo

datetime

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

La prima data nello storico del simbolo sul server, indipendentemente dal periodo di tempo

datetime

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

La prima data nello storico del simbolo nel terminale client, indipendentemente dal timeframe

datetime

SERIES_SYNCHRONIZED

Flag della data di sincronizzazione per il simbolo/periodo per il momento attuale

bool