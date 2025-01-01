MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti di Trade
- Proprietà del database della CroniStoria
- Proprietà Ordini
- Proprietà Posizione
- Proprietà Affari(Deal)
- Tipi di Operazioni di Trade
- Tipi di Transazioni di Trade
- Gli ordini di Trade nel DOM
- Proprietà dei Segnali
Costanti di Trade
Varie costanti utilizzate la programmazione di strategie di trading sono suddivise nei seguenti gruppi:
- Proprietà Database Storico - Riceve informazioni generali su un simbolo;
- Proprietà dell' ordine - Ottiene informazioni sugli ordini di trade;
- Proprietà della Posizione - Ottiene informazioni sulle posizioni attuali;
- Proprietà dell' Affare - Ottenere informazioni sull' Affare;
- Tipi di operazioni di trade - Descrizione delle operazioni di trade disponibili;
- Tipi di transazioni di Trade - Descrizione dei tipi di possibili di transazioni di trade;
- Ordini di Trade nel DOM – separazione degli ordini secondo la direzione dell'operazione richiesta