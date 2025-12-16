Unisciti alla nostra fan page
Autore reale:
GurievEugen
MACD con due linee. È presente di default in molte piattaforme di trading. MetaTrader 5 non dispone di questo indicatore.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 02.07.2012.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Parametri di ingresso:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // Metodo di mediazione degli istogrammi input int Fast_XMA = 12; // Periodo di muing veloce input int Slow_XMA = 26; // Periodo di muggito lento input int XPhase= 100; // Parametro per la media dei muwings input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // Metodo di mediazione della linea del segnale input int Signal_XMA=9; // Periodo della linea di segnale input int Signal_Phase=100; // Parametro della linea di segnale input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Costante di prezzo
Fig.1 Indicatore GXMACD
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/959
