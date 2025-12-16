CodeBaseSezioni
GMACD - indicatore per MetaTrader 5

MACD con due linee. È presente di default in molte piattaforme di trading. MetaTrader 5 non dispone di questo indicatore.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 02.07.2012.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di ingresso:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;        // Metodo di mediazione degli istogrammi
input int Fast_XMA = 12;                        // Periodo di muing veloce
input int Slow_XMA = 26;                        // Periodo di muggito lento
input int XPhase= 100;                         // Parametro per la media dei muwings
input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA;    // Metodo di mediazione della linea del segnale
input int Signal_XMA=9;                         // Periodo della linea di segnale 
input int Signal_Phase=100;                    // Parametro della linea di segnale
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Costante di prezzo

Fig.1 Indicatore GMACD

Fig.1 Indicatore GXMACD

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/959

