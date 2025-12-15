Unisciti alla nostra fan page
GetLotForOpeningPos. - libreria per MetaTrader 5
- 5
Questa funzione restituisce la dimensione del lotto in base all'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate nella valuta di deposito. Come parametri di ingresso vengono utilizzate tre variabili:
double GetLotForOpeningPos ( string symbol, // Simbolo di coppia per il calcolo della dimensione del lotto ENUM_POSITION_TYPE direction, // Direzione del commercio double lot_margin // Importo dei fondi utilizzati in valuta di deposito per il calcolo del lotto )
La funzione utilizza la libreria GetLotForOpeningPos.mqh (da copiare nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include), il cui contenuto deve essere incluso nel codice in fase di sviluppo con la direttiva #include prima di utilizzare la funzione a livello globale:
#include <GetLotForOpeningPos.mqh>
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/961
