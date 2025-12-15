CodeBaseSezioni
Librerie

GetLotForOpeningPos. - libreria per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
5
Valutazioni:
(29)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
getlotforopeningpos.mqh (2.04 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance


Questa funzione restituisce la dimensione del lotto in base all'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate nella valuta di deposito. Come parametri di ingresso vengono utilizzate tre variabili:

double GetLotForOpeningPos
(
 string symbol,                 // Simbolo di coppia per il calcolo della dimensione del lotto
 ENUM_POSITION_TYPE direction,  // Direzione del commercio
 double lot_margin              // Importo dei fondi utilizzati in valuta di deposito per il calcolo del lotto 
 )

La funzione utilizza la libreria GetLotForOpeningPos.mqh (da copiare nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include), il cui contenuto deve essere incluso nel codice in fase di sviluppo con la direttiva #include prima di utilizzare la funzione a livello globale:

#include <GetLotForOpeningPos.mqh>


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/961

