Imposta il valore dell'elemento aA della matrice, situato nella riga aRow e nella colonna aCol.

Ottiene il valore dell'elemento aA della matrice, situato nella riga aRow e nella colonna aCol.

Verifica se due matrici hanno dimensioni simili per l'addizione (equivalenza completa in altezza e larghezza).

Verifica se due matrici sono adatte per dimensioni alla moltiplicazione (il numero di colonne della matrice aA è uguale al numero di righe della matrice aB).

Verifica se la matrice è quadrata.

Aggiunge le matrici aA e aB. Il risultato (matrice) viene restituito come riferimento nell'array aAB.

Ottiene la matrice di addizione algebrica. aA è la matrice originale, aAA è l'addizione algebrica (restituita tramite riferimento).

Ottiene il minore dalla matrice aA per la riga aRow e la colonna aCol. Il minore viene restituito come riferimento nella matrice aM.

Restituisce il valore del determinante minore della matrice aA sulla riga aRow e sulla colonna aCol.

Ottiene la matrice dei minori (matrice con i valori dei determinanti dei minori). aA è la matrice di partenza, aM è la matrice con i determinanti minori (restituita per riferimento).

Restituisce il rango della matrice aA e per riferimento restituisce:

Espande la matrice aA aggiungendovi la colonna aC. Il risultato è restituito da un riferimento nella matrice aF.

