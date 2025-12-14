CodeBaseSezioni
Matrice di Inc - libreria per MetaTrader 5

Una classe per lavorare con le matrici.

La matrice è definita in un array monodimensionale, in una riga: elementi della prima riga, della seconda riga, ecc. Gli ultimi due elementi dell'array definiscono la dimensione della matrice: il numero di colonne e il numero di righe.

Esempio:

double m[]={1,2,3,
           4,5,6,
           2,3}; // Una matrice di due righe e tre colonne.

Metodi della classe:

Metodo Assegnazione del metodo e dei parametri

void SetSize(
double& aA[]
int aRows,
int aCols
)

Imposta la dimensione della matrice aA. aRows - numero di righe, aCols - numero di colonne.

void SetValue(
double& aA[],
int aRow,
int aCol,
doppio aValore
)

Imposta il valore dell'elemento aA della matrice, situato nella riga aRow e nella colonna aCol.

int GetSize(
double& aA[]
int& aRows,
int& aCol
)

Restituisce il numero di elementi della matrice aA. Per riferimento restituisce: aRows - numero di righe, aCols - numero di colonne.

int GetRows(
double& aA[]
)

Restituisce il numero di righe della matrice aA.

int GetCols(
double& aA[]
)

Restituisce il numero di colonne della matrice aA.

double GetValue(
double& aA[]
int aRow,
int aCol
)

Ottiene il valore dell'elemento aA della matrice, situato nella riga aRow e nella colonna aCol.

void Copy(
double& aFrom[],
double& aTo[]
)

Copia la matrice dalla matrice aFrom alla matrice aTo.

bool CheckForAdd(
double& aA[]
double& aB[]
)

Verifica se due matrici hanno dimensioni simili per l'addizione (equivalenza completa in altezza e larghezza).

bool CheckForMult(
double& aA[],
double& aB[]
)

Verifica se due matrici sono adatte per dimensioni alla moltiplicazione (il numero di colonne della matrice aA è uguale al numero di righe della matrice aB).

bool CheckIsSq(
double& aA[]
)

Verifica se la matrice è quadrata.

void AddNum(
double& aA[],
double aNum,
double& aR[]
)

Aggiunge il numero aNum alla matrice aA. Il risultato (matrice) viene restituito come riferimento nella matrice aR.

void MultNum(
double& aA[]
double aNum,
double& aR[]
)

Moltiplica la matrice aA per il numero aNum. Il risultato (matrice) viene restituito come riferimento nell'array aR.

void AddMx(
double& aA[]
double& aB[],
double& aAB[]
)

Aggiunge le matrici aA e aB. Il risultato (matrice) viene restituito come riferimento nell'array aAB.

void MultMx(
double& aA[]
double& aB[],
double& aAB[])

Moltiplica la matrice aA per la matrice aB. Il risultato (matrice) viene restituito come riferimento nell'array aAB.

void Transpose(
double& aA[]
double& aT[]
)

Traspone la matrice aA. La matrice trasposta viene restituita da un riferimento nella matrice aT.

void AlgAdd(
double& aA[]
double& aAA[]
)

Ottiene la matrice di addizione algebrica. aA è la matrice originale, aAA è l'addizione algebrica (restituita tramite riferimento).

bool Inverti(
double& aA[],
double& aB[]
)

Restituisce la matrice inversa aR dalla matrice aA per riferimento. Il metodo stesso restituisce true se la matrice inversa esiste o false se la matrice inversa non esiste.

void Triangolo(
double& aA[]
double& aT[]
)

Restituisce la matrice triangolo aT dalla matrice aA per riferimento.

void Minor(
double aA[],
int aRow,
int aCol,
double& aM[]
)

Ottiene il minore dalla matrice aA per la riga aRow e la colonna aCol. Il minore viene restituito come riferimento nella matrice aM.

double MinorDef(
double& aA[],
int aRow,
int aCol
)

Restituisce il valore del determinante minore della matrice aA sulla riga aRow e sulla colonna aCol.

void MinorDefMx(
double& aA[]
double& aM[]
)

Ottiene la matrice dei minori (matrice con i valori dei determinanti dei minori). aA è la matrice di partenza, aM è la matrice con i determinanti minori (restituita per riferimento).

double Def(
double& aA[]
)

Restituisce il valore del determinante della matrice aA.

int Rank(
double& aA[]
)

Restituisce il rango della matrice aA.

int RankDRC(
double& aA[]
double& aDef,
int& aRow,
int& aCol
)

Restituisce il rango della matrice aA e per riferimento restituisce:

  • aDef - il valore del determinante,
  • aRow - riga minore con determinante non uguale a 0
  • aCol - colonna minore con determinante non uguale a 0

void CopyCol(
double& aFrom[],
double& aTo[],
int aFromCol,
int aToCol,
double& aR[]
)

Copia la colonna con indice aFromCol dalla matrice aFom alla matrice aTo nella colonna con indice aToCol. Il risultato viene restituito come riferimento alla matrice aR.

void CopyRow(
double& aFrom[]
double& aTo[],
int aFromRow,
int aToRow,
double& aR[]
)

Copia una riga con indice aFromRow dalla matrice aFrom alla matrice aTo in una riga con indice aToRow. Il risultato viene restituito come riferimento alla matrice aR.

void AppendCol(
double& aA[]
double& aC[],
double& aF[]
)

Espande la matrice aA aggiungendovi la colonna aC. Il risultato è restituito da un riferimento nella matrice aF.

void AppendRow(
double& aA[]
double& aR[],
double& aF[]
)

Espande la matrice aA aggiungendovi la riga aR. Il risultato viene restituito come riferimento nella matrice aF.

bool SystemKramer(
double& aK[]
double& aY[],
double& aX[]
)

Risolve il sistema di equazioni con il metodo di Kramer.

  • aK - matrice dei coefficienti (quadrata),
  • aY - colonna di valori,
  • aX - stringa di risultati

bool SistemaInverso(
double& aK[]
double& aY[],
double& aX[]
)

Risolve il sistema di equazioni attraverso la matrice inversa.

  • aK - matrice dei coefficienti (quadrata),
  • aY - colonna di valori,
  • aX - riga dei risultati

bool SystemGauss(
double& aK[]
double& aY[],
double& aX[]
)

Risolve il sistema di equazioni con il metodo di Gauss.

  • aK - matrice dei coefficienti (quadrata),
  • aY - colonna di valori,
  • aX - stringa di risultati

int Verifica del sistema(
double& aK[]
double& aY[]
)

Verifica il sistema di equazioni.

  • aK - matrice dei coefficienti (quadrata),
  • aY - colonna di valori.

Valore di ritorno:

  • -1 - nessuna soluzione,
  • 0 - una soluzione,
  • 1 - numero infinito di soluzioni

void Alert(
double& aA[]
int aDigits=2,
stringa aCaption=""
)

Visualizza l'intera matrice in un unico avviso.

  • aA - matrice,
  • aDigits - numero di cifre decimali,
  • aCaption - intestazione del messaggio

void Alert2(
double& aA[],
int aDigits=2,
stringa aCaption=""
)

Visualizza la matrice nell'avviso riga per riga, i termini sono visualizzati dal basso verso l'alto, poi la didascalia, cioè nella finestra di avviso la matrice è orientata normalmente: la didascalia è in alto, poi le righe in ordine.

void Alert1Str(
double& aA[],
int aDigits=2
)

Visualizza la matrice per riga nell'avviso.


Lo script sMatrix.mq4 è un esempio di utilizzo della libreria per risolvere un sistema di equazioni lineari utilizzando i metodi di Cramer, della matrice inversa e gaussiano.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/951

