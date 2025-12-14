Unisciti alla nostra fan page
Una classe per lavorare con le matrici.
La matrice è definita in un array monodimensionale, in una riga: elementi della prima riga, della seconda riga, ecc. Gli ultimi due elementi dell'array definiscono la dimensione della matrice: il numero di colonne e il numero di righe.
Esempio:
double m[]={1,2,3, 4,5,6, 2,3}; // Una matrice di due righe e tre colonne.
Metodi della classe:
|Metodo
|Assegnazione del metodo e dei parametri
|
void SetSize(
|
Imposta la dimensione della matrice aA. aRows - numero di righe, aCols - numero di colonne.
|
void SetValue(
|
Imposta il valore dell'elemento aA della matrice, situato nella riga aRow e nella colonna aCol.
|
int GetSize(
|
Restituisce il numero di elementi della matrice aA. Per riferimento restituisce: aRows - numero di righe, aCols - numero di colonne.
|
int GetRows(
|
Restituisce il numero di righe della matrice aA.
|
int GetCols(
|
Restituisce il numero di colonne della matrice aA.
|
double GetValue(
|
Ottiene il valore dell'elemento aA della matrice, situato nella riga aRow e nella colonna aCol.
|
void Copy(
|
Copia la matrice dalla matrice aFrom alla matrice aTo.
|
bool CheckForAdd(
|
Verifica se due matrici hanno dimensioni simili per l'addizione (equivalenza completa in altezza e larghezza).
|
bool CheckForMult(
|
Verifica se due matrici sono adatte per dimensioni alla moltiplicazione (il numero di colonne della matrice aA è uguale al numero di righe della matrice aB).
|
bool CheckIsSq(
|
Verifica se la matrice è quadrata.
|
void AddNum(
|
Aggiunge il numero aNum alla matrice aA. Il risultato (matrice) viene restituito come riferimento nella matrice aR.
|
void MultNum(
|
Moltiplica la matrice aA per il numero aNum. Il risultato (matrice) viene restituito come riferimento nell'array aR.
|
void AddMx(
|
Aggiunge le matrici aA e aB. Il risultato (matrice) viene restituito come riferimento nell'array aAB.
|
void MultMx(
|
Moltiplica la matrice aA per la matrice aB. Il risultato (matrice) viene restituito come riferimento nell'array aAB.
|
void Transpose(
|
Traspone la matrice aA. La matrice trasposta viene restituita da un riferimento nella matrice aT.
|
void AlgAdd(
|
Ottiene la matrice di addizione algebrica. aA è la matrice originale, aAA è l'addizione algebrica (restituita tramite riferimento).
|
bool Inverti(
|
Restituisce la matrice inversa aR dalla matrice aA per riferimento. Il metodo stesso restituisce true se la matrice inversa esiste o false se la matrice inversa non esiste.
|
void Triangolo(
|
Restituisce la matrice triangolo aT dalla matrice aA per riferimento.
|
void Minor(
|
Ottiene il minore dalla matrice aA per la riga aRow e la colonna aCol. Il minore viene restituito come riferimento nella matrice aM.
|
double MinorDef(
|
Restituisce il valore del determinante minore della matrice aA sulla riga aRow e sulla colonna aCol.
|
void MinorDefMx(
|
Ottiene la matrice dei minori (matrice con i valori dei determinanti dei minori). aA è la matrice di partenza, aM è la matrice con i determinanti minori (restituita per riferimento).
|
double Def(
|
Restituisce il valore del determinante della matrice aA.
|
int Rank(
|
Restituisce il rango della matrice aA.
|
int RankDRC(
|
Restituisce il rango della matrice aA e per riferimento restituisce:
|
void CopyCol(
|
Copia la colonna con indice aFromCol dalla matrice aFom alla matrice aTo nella colonna con indice aToCol. Il risultato viene restituito come riferimento alla matrice aR.
|
void CopyRow(
|
Copia una riga con indice aFromRow dalla matrice aFrom alla matrice aTo in una riga con indice aToRow. Il risultato viene restituito come riferimento alla matrice aR.
|
void AppendCol(
|
Espande la matrice aA aggiungendovi la colonna aC. Il risultato è restituito da un riferimento nella matrice aF.
|
void AppendRow(
|
Espande la matrice aA aggiungendovi la riga aR. Il risultato viene restituito come riferimento nella matrice aF.
|
bool SystemKramer(
|
Risolve il sistema di equazioni con il metodo di Kramer.
|
bool SistemaInverso(
|
Risolve il sistema di equazioni attraverso la matrice inversa.
|
bool SystemGauss(
|
Risolve il sistema di equazioni con il metodo di Gauss.
|
int Verifica del sistema(
|
Verifica il sistema di equazioni.
Valore di ritorno:
|
void Alert(
|
Visualizza l'intera matrice in un unico avviso.
|
void Alert2(
|
Visualizza la matrice nell'avviso riga per riga, i termini sono visualizzati dal basso verso l'alto, poi la didascalia, cioè nella finestra di avviso la matrice è orientata normalmente: la didascalia è in alto, poi le righe in ordine.
|
void Alert1Str(
|
Visualizza la matrice per riga nell'avviso.
Lo script sMatrix.mq4 è un esempio di utilizzo della libreria per risolvere un sistema di equazioni lineari utilizzando i metodi di Cramer, della matrice inversa e gaussiano.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/951
