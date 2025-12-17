Unisciti alla nostra fan page
ResultRetcodeDescription - libreria per MetaTrader 5
Il vero autore:
MetaQuotes
Questa semplice funzione restituisce una stringa di codice decifrato del risultato di un'operazione di compravendita dalla struttura MqlTradeCheckResult dopo l'esecuzione di OrderCheck():
MqlTradeCheckResult check; //---- Verifica della correttezza della richiesta di scambio if(!OrderCheck(request,check)) { Print(__FUNCTION__,"(): OrderCheck(): ",ResultRetcodeDescription(check.retcode)); return(false); }
Oppure dalla struttura MqlTradeResult dopo l'esecuzione della funzione OrderSend():
MqlTradeCheckResult check; word=__FUNCTION__+"(): OrderSend(): "; //---- Aprire una posizione BUY e controllare il risultato della richiesta di negoziazione if(!OrderSend(request,result) || result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) Print(ResultRetcodeDescription(result.retcode)); else if(result.retcode==TRADE_RETCODE_DONE) Print("Acquista una posizione su ",Symbol(),"Aprire!"); else Print("Impossibile aprire una posizione di acquisto su ",Symbol(),"!!!");
La funzione utilizza la libreria ResultRetcodeDescription.mqh (che deve essere copiata nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include), il cui contenuto deve essere incluso nel codice in fase di sviluppo mediante la direttiva #include prima di utilizzare la funzione a livello globale:
#include <ResultRetcodeDescription.mqh>
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/960
