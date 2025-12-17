CodeBaseSezioni
Librerie

ResultRetcodeDescription - libreria per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Pubblicato:
\MQL5\Include\
resultretcodedescription.mqh (3.39 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Il vero autore:

MetaQuotes

Questa semplice funzione restituisce una stringa di codice decifrato del risultato di un'operazione di compravendita dalla struttura MqlTradeCheckResult dopo l'esecuzione di OrderCheck():

   MqlTradeCheckResult check;

//---- Verifica della correttezza della richiesta di scambio
   if(!OrderCheck(request,check))
     {
      Print(__FUNCTION__,"(): OrderCheck(): ",ResultRetcodeDescription(check.retcode));
      return(false);
     }

Oppure dalla struttura MqlTradeResult dopo l'esecuzione della funzione OrderSend():

  MqlTradeCheckResult check;

  word=__FUNCTION__+"(): OrderSend(): ";

//---- Aprire una posizione BUY e controllare il risultato della richiesta di negoziazione
   if(!OrderSend(request,result) || result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) Print(ResultRetcodeDescription(result.retcode));
   else if(result.retcode==TRADE_RETCODE_DONE) Print("Acquista una posizione su ",Symbol(),"Aprire!");
   else Print("Impossibile aprire una posizione di acquisto su ",Symbol(),"!!!");

La funzione utilizza la libreria ResultRetcodeDescription.mqh (che deve essere copiata nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include), il cui contenuto deve essere incluso nel codice in fase di sviluppo mediante la direttiva #include prima di utilizzare la funzione a livello globale:

#include <ResultRetcodeDescription.mqh>

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/960

