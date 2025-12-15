Script per la creazione di schermate lunghe quando la larghezza del monitor non è sufficiente per vedere l'immagine nel terminale.

La lunghezza dell'istantanea risultante è di 1500 battute. È sufficiente per completare il giorno M1 in un'unica istantanea. È comodo per l'analisi successiva della situazione.





Lo script calcola automaticamente la larghezza del file grafico, adattando il massimo e il minimo del grafico ai limiti generali dell'istantanea.

L'istantanea viene creata in questo modo: impostare il bordo sinistro del grafico ed eseguire lo script. I file sono salvati nella cartella ..../MQL5/Files/

