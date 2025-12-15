CodeBaseSezioni
Script

Tiratore scelto - script per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicato:
Script per la creazione di schermate lunghe quando la larghezza del monitor non è sufficiente per vedere l'immagine nel terminale.

La lunghezza dell'istantanea risultante è di 1500 battute. È sufficiente per completare il giorno M1 in un'unica istantanea. È comodo per l'analisi successiva della situazione.


Lo script calcola automaticamente la larghezza del file grafico, adattando il massimo e il minimo del grafico ai limiti generali dell'istantanea.

L'istantanea viene creata in questo modo: impostare il bordo sinistro del grafico ed eseguire lo script. I file sono salvati nella cartella ..../MQL5/Files/

Miniature di schermate widescreen :




Fare clic su una miniatura per visualizzare l'immagine a grandezza naturale.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/936

