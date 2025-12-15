Unisciti alla nostra fan page
Tiratore scelto - script per MetaTrader 5
Script per la creazione di schermate lunghe quando la larghezza del monitor non è sufficiente per vedere l'immagine nel terminale.
La lunghezza dell'istantanea risultante è di 1500 battute. È sufficiente per completare il giorno M1 in un'unica istantanea. È comodo per l'analisi successiva della situazione.
Lo script calcola automaticamente la larghezza del file grafico, adattando il massimo e il minimo del grafico ai limiti generali dell'istantanea.
L'istantanea viene creata in questo modo: impostare il bordo sinistro del grafico ed eseguire lo script. I file sono salvati nella cartella ..../MQL5/Files/
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/936
