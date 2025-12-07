Unisciti alla nostra fan page
Indicatore direzionale Multi-Williams Percent Range - indicatore per MetaTrader 5
Si tratta di una modifica dell'indicatore precedentemente pubblicato Posizione nel canale.
Per cinque diversi valori di periodo vengono calcolati i valori - analoghi di "Williams Percent Range". I valori trovati vengono visualizzati sotto forma di grafici a barre. Il grafico con il periodo più ampio si trova a sinistra. Nel caso di un trend prolungato, di un trend in dissolvenza o di un trend nascente, la combinazione dei grafici a barre forma delle forme.
Parametri:
- TMode - modalità: 0 - veloce, 1 - normale, 2 - lenta;
- InpXCoord - offset dell'indicatore sulla scala-X;
- InpYCoord - offset dell'indicatore sulla scala-Y.
Vengono utilizzate tre serie di periodi:
- Veloce - 30, 15, 10, 8, 6;
- Normale - 60, 30, 20, 15, 12;
- Lento - 120, 60, 40, 30, 24.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/890
