CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Indicatore direzionale Multi-Williams Percent Range - indicatore per MetaTrader 5

Victor | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(39)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Si tratta di una modifica dell'indicatore precedentemente pubblicato Posizione nel canale.

Per cinque diversi valori di periodo vengono calcolati i valori - analoghi di "Williams Percent Range". I valori trovati vengono visualizzati sotto forma di grafici a barre. Il grafico con il periodo più ampio si trova a sinistra. Nel caso di un trend prolungato, di un trend in dissolvenza o di un trend nascente, la combinazione dei grafici a barre forma delle forme.

Parametri:

  • TMode - modalità: 0 - veloce, 1 - normale, 2 - lenta;
  • InpXCoord - offset dell'indicatore sulla scala-X;
  • InpYCoord - offset dell'indicatore sulla scala-Y.

Vengono utilizzate tre serie di periodi:

  • Veloce - 30, 15, 10, 8, 6;
  • Normale - 60, 30, 20, 15, 12;
  • Lento - 120, 60, 40, 30, 24.

VDirezione


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/890

MA mass cloud MA mass cloud

Nuvole formate dalle masse di medie mobili di periodi diversi.

TimeGMT library for the strategy tester TimeGMT library for the strategy tester

Classe statica per correggere la funzione TimeGMT() durante i test nel tester della strategia.

IncColori IncColori

Una classe con una serie di funzioni per lavorare con il colore. Funzioni di conversione delle coordinate cromatiche e altre funzioni.

Statistical Zigzag Statistical Zigzag

Si tratta di uno zigzag che crea nuovi punti di svolta a zigzag in base al superamento di una soglia di volatilità.