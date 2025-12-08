CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

DCC - indicatore per MetaTrader 5

Olegs Kucerenko | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(32)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Indicatore basato su quello originale di MetaQuotes https://www.mql5.com/it/code/349.

Visualizza il grafico del simbolo selezionato in una finestra separata.

DCC

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/894

Alti e bassi delle dimensioni Alti e bassi delle dimensioni

L'indicatore mostra la dimensione dei massimi e dei minimi, nonché i loro valori massimi per il periodo specificato.

Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files

Si tratta di uno script per esportare i tassi e i tick del simbolo del grafico corrente in file CSV compatibili con il formato di esportazione/importazione di MT5.

Segnali multipli_PCH Segnali multipli_PCH

Versione estesa dell'indicatore Price Channel, con 5 livelli. L'indicatore mostra i segnali per aprire/chiudere una posizione e i livelli di Stop Loss/Take Profit.

Esempio di pulsante cliccabile (chiude tutte le posizioni) Esempio di pulsante cliccabile (chiude tutte le posizioni)

Un esempio di aggiunta di pulsanti per i consulenti. In questo esempio, è stato implementato un pulsante per chiudere tutte le posizioni attive per tutti gli strumenti. Oltre alla funzionalità di elaborazione degli eventi del pulsante, sono stati implementati anche i metodi per la chiusura delle posizioni relative al nome del simbolo e per il conteggio del numero di posizioni relative al nome del simbolo.