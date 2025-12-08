Unisciti alla nostra fan page
DCC - indicatore per MetaTrader 5
- 8
Indicatore basato su quello originale di MetaQuotes https://www.mql5.com/it/code/349.
Visualizza il grafico del simbolo selezionato in una finestra separata.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/894
L'indicatore mostra la dimensione dei massimi e dei minimi, nonché i loro valori massimi per il periodo specificato.
Si tratta di uno script per esportare i tassi e i tick del simbolo del grafico corrente in file CSV compatibili con il formato di esportazione/importazione di MT5.
Versione estesa dell'indicatore Price Channel, con 5 livelli. L'indicatore mostra i segnali per aprire/chiudere una posizione e i livelli di Stop Loss/Take Profit.Esempio di pulsante cliccabile (chiude tutte le posizioni)
Un esempio di aggiunta di pulsanti per i consulenti. In questo esempio, è stato implementato un pulsante per chiudere tutte le posizioni attive per tutti gli strumenti. Oltre alla funzionalità di elaborazione degli eventi del pulsante, sono stati implementati anche i metodi per la chiusura delle posizioni relative al nome del simbolo e per il conteggio del numero di posizioni relative al nome del simbolo.