Si tratta di uno script per esportare i tassi e i tick del simbolo del grafico corrente in file CSV compatibili con il formato di esportazione/importazione di MT5.

L'indicatore mostra la dimensione dei massimi e dei minimi, nonché i loro valori massimi per il periodo specificato.

Versione estesa dell'indicatore Price Channel, con 5 livelli. L'indicatore mostra i segnali per aprire/chiudere una posizione e i livelli di Stop Loss/Take Profit.

Un esempio di aggiunta di pulsanti per i consulenti. In questo esempio, è stato implementato un pulsante per chiudere tutte le posizioni attive per tutti gli strumenti. Oltre alla funzionalità di elaborazione degli eventi del pulsante, sono stati implementati anche i metodi per la chiusura delle posizioni relative al nome del simbolo e per il conteggio del numero di posizioni relative al nome del simbolo.