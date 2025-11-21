Unisciti alla nostra fan page
OCM - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Il vero autore:
igorad2004
In questa variante dell'oscillatore di Tushar Chande, il prezzo di ingresso viene pre-smussato mediante una media classica, che consente di filtrare meglio la direzione di tendenza dell'indicatore.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 20.02.2008.
Fig.1 Indicatore CMO
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/784
