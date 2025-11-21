CodeBaseSezioni
OCM - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
6
(22)
igorad2004

In questa variante dell'oscillatore di Tushar Chande, il prezzo di ingresso viene pre-smussato mediante una media classica, che consente di filtrare meglio la direzione di tendenza dell'indicatore.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 20.02.2008.

Fig.1 Indicatore OCM

Fig.1 Indicatore CMO

