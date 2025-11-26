Unisciti alla nostra fan page
Test OpenCL - script per MetaTrader 5
Dalla build 581 è stato aggiunto il supporto nativo per l'interfaccia OpenCL per sfruttare la potenza della GPU.
Ecco un piccolo esempio di calcolo del frattale di Mandelbrot in OpenCL, che accelera notevolmente il calcolo rispetto all'implementazione software di circa 100 volte.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/825
