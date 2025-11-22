Unisciti alla nostra fan page
Correlazione di rango Ultra Spearman - indicatore per MetaTrader 5
Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore personalizzato SpearmanRankCorrelation e sull'analisi di un insieme di linee di segnale. L'algoritmo per il calcolo delle linee di segnale è il seguente. Come dati di input abbiamo i parametri di ingresso dell'indicatore:
- rangeN - periodo di mediazione dell'indicatore;
Qualsiasi valore del periodo dell'insieme delle linee di segnale viene calcolato con la formula della progressione aritmetica:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
Il valore della variabile Numero varia da zero a Totale passi. I valori ottenuti dei periodi vengono aggiunti all'array di variabili e utilizzati a ogni tick dell'indicatore per ottenere un array di valori medi dell'indicatore SpearmanRankCorrelation. Sulla base di questo array, vengono calcolate le direzioni della tendenza attuale per ciascuna delle medie e viene determinato il numero di tendenze positive e negative per l'intero array di valori mediati di SpearmanRankCorrelation.
I numeri finali di tendenze positive e negative vengono mediati e utilizzati come linee di indicatore, che formano un istogramma colorato visualizzato con lo stile DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore dell'istogramma e la forza della tendenza dalla sua larghezza.
Per l'indicazione del trend vengono utilizzati quattro colori per ciascuna delle due direzioni: se i valori dell'istogramma non entrano nelle zone di ipercomprato e ipervenduto, i colori dell'indicatore sono più scuri, mentre quando i livelli di ipervenduto e ipercomprato vengono infranti, i colori dell'indicatore diventano più chiari.Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input int rangeN=14; // Periodo dell'indicatore //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Metodo di mediazione input int StartLength=3; // Inizio del periodo di mediazione input int WPhase=100; // Parametro di mediazione //---- input uint Step=5; // Fase di variazione del periodo input uint StepsTotal=10; // Numero di cambi di periodo //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Metodo di lisciatura input int SmoothLength=3; // Profondità di levigatura input int SmoothPhase=100; // Parametro di attenuazione //---- input uint UpLevel=80; // Livello di ipercomprato in %%. input uint DnLevel=20; // Livello di ipervenduto in %%. input color UpLevelsColor=Blue; // Colore del livello di ipercomprato input color DnLevelsColor=Blue; // Colore del livello di ipervenduto input STYLE Levelstyle=DASH_; // Stile dei livelli. input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Spessore dei livelli
Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con 10 possibili varianti:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - media con l'algoritmo di Parry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per AMA è pari a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Affinché l'indicatore funzioni, il file dell'indicatore compilato SpearmanRankCorrelation.mq5 deve essere disponibile nella cartella terminal_data_del terminale client.
Fig.1 Indicatore Ultra Spearman Rank Correlation
