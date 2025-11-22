CodeBaseSezioni
Correlazione di rango Ultra Spearman - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore personalizzato SpearmanRankCorrelation e sull'analisi di un insieme di linee di segnale. L'algoritmo per il calcolo delle linee di segnale è il seguente. Come dati di input abbiamo i parametri di ingresso dell'indicatore:

  • rangeN - periodo di mediazione dell'indicatore;

Qualsiasi valore del periodo dell'insieme delle linee di segnale viene calcolato con la formula della progressione aritmetica:

SignalPeriod(Number)  =  StartLength +  Number * Step

Il valore della variabile Numero varia da zero a Totale passi. I valori ottenuti dei periodi vengono aggiunti all'array di variabili e utilizzati a ogni tick dell'indicatore per ottenere un array di valori medi dell'indicatore SpearmanRankCorrelation. Sulla base di questo array, vengono calcolate le direzioni della tendenza attuale per ciascuna delle medie e viene determinato il numero di tendenze positive e negative per l'intero array di valori mediati di SpearmanRankCorrelation.

I numeri finali di tendenze positive e negative vengono mediati e utilizzati come linee di indicatore, che formano un istogramma colorato visualizzato con lo stile DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore dell'istogramma e la forza della tendenza dalla sua larghezza.

Per l'indicazione del trend vengono utilizzati quattro colori per ciascuna delle due direzioni: se i valori dell'istogramma non entrano nelle zone di ipercomprato e ipervenduto, i colori dell'indicatore sono più scuri, mentre quando i livelli di ipervenduto e ipercomprato vengono infranti, i colori dell'indicatore diventano più chiari.

Parametri di ingresso dell'indicatore:
 
//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input int  rangeN=14;                               // Periodo dell'indicatore
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;             // Metodo di mediazione
input int StartLength=3;                            // Inizio del periodo di mediazione 
input int WPhase=100;                               // Parametro di mediazione
//---- 
input uint Step=5;                                  // Fase di variazione del periodo
input uint StepsTotal=10;                           // Numero di cambi di periodo
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;         // Metodo di lisciatura
input int SmoothLength=3;                           // Profondità di levigatura
input int SmoothPhase=100;                          // Parametro di attenuazione
//---- 
input uint UpLevel=80;                              // Livello di ipercomprato in %%.
input uint DnLevel=20;                              // Livello di ipervenduto in %%.
input color UpLevelsColor=Blue;                     // Colore del livello di ipercomprato
input color DnLevelsColor=Blue;                     // Colore del livello di ipervenduto
input STYLE Levelstyle=DASH_;                       // Stile dei livelli.
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;                   // Spessore dei livelli  

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con 10 possibili varianti:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - media con l'algoritmo di Parry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Affinché l'indicatore funzioni, il file dell'indicatore compilato SpearmanRankCorrelation.mq5 deve essere disponibile nella cartella terminal_data_del terminale client.

Fig.1 Indicatore di correlazione ultra Spearman Rank

Fig.1 Indicatore Ultra Spearman Rank Correlation

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/787

