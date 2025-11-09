CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

IBS - indicatore per MetaTrader 5

Rosh | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(16)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
xibs.mq5 (6.73 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale: Rosh

L'Internal Bar Strength (IBS) è un indicatore sviluppato da Volker Knapp.

Calcolo:

Calcolato come media mobile dei valori di forza interna della barra che rappresentano il rapporto per ogni barra:

IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%

Come si usa:

Di solito si utilizza un periodo di cinque barre. I valori dell'indicatore vanno da 0 a 100. Le intersezioni del livello 60% indicano ipercomprato e il livello 40% indica ipervenduto, e sono rispettivamente segnali di vendita e acquisto.

Parametri di ingresso:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Metodo di mediazione
input int ILength=12;                    // Profondità di levigatura 
input int IPhase=15;                     // Parametro di attenuazione
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW;// Costante di prezzo
input int Shift=0;                       // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre

In questo indicatore è possibile modificare il metodo di calcolo della media:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase il 10.10.2008.

Indicatore XIBS

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/749

^X_Regressione non lineare ^X_Regressione non lineare

Canale di regressione non lineare con interpolazione dei valori futuri del grafico dei prezzi.

Trasformata di Fisher_HTF_Segnale Trasformata di Fisher_HTF_Segnale

L'indicatore FisherTransform_HTF_Signal visualizza la direzione del trend come oggetto grafico con indicazione del trend a colori e fornisce avvisi o segnali sonori quando il trend cambia.

OHLC Candles with Ask and Bid OHLC Candles with Ask and Bid

Un grafico a candele che collega il prezzo di domanda e il prezzo di offerta ai massimi e ai minimi delle candele.

Semplice_Tre_Inside_Pattern_EA Semplice_Tre_Inside_Pattern_EA

Un semplice Expert Advisor che opera quando il prezzo forma il modello "Three From Within".