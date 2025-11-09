Autore reale: Rosh

L'Internal Bar Strength (IBS) è un indicatore sviluppato da Volker Knapp.



Calcolo:

Calcolato come media mobile dei valori di forza interna della barra che rappresentano il rapporto per ogni barra:

IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%



Come si usa:

Di solito si utilizza un periodo di cinque barre. I valori dell'indicatore vanno da 0 a 100. Le intersezioni del livello 60% indicano ipercomprato e il livello 40% indica ipervenduto, e sono rispettivamente segnali di vendita e acquisto.

Parametri di ingresso:

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 12 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW; input int Shift= 0 ;

In questo indicatore è possibile modificare il metodo di calcolo della media:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase il 10.10.2008.