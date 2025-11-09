Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
IBS - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale: Rosh
L'Internal Bar Strength (IBS) è un indicatore sviluppato da Volker Knapp.
Calcolo:
Calcolato come media mobile dei valori di forza interna della barra che rappresentano il rapporto per ogni barra:
IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%
Come si usa:
Di solito si utilizza un periodo di cinque barre. I valori dell'indicatore vanno da 0 a 100. Le intersezioni del livello 60% indicano ipercomprato e il livello 40% indica ipervenduto, e sono rispettivamente segnali di vendita e acquisto.
Parametri di ingresso:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Metodo di mediazione input int ILength=12; // Profondità di levigatura input int IPhase=15; // Parametro di attenuazione input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW;// Costante di prezzo input int Shift=0; // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
In questo indicatore è possibile modificare il metodo di calcolo della media:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase il 10.10.2008.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/749
Canale di regressione non lineare con interpolazione dei valori futuri del grafico dei prezzi.Trasformata di Fisher_HTF_Segnale
L'indicatore FisherTransform_HTF_Signal visualizza la direzione del trend come oggetto grafico con indicazione del trend a colori e fornisce avvisi o segnali sonori quando il trend cambia.
Un grafico a candele che collega il prezzo di domanda e il prezzo di offerta ai massimi e ai minimi delle candele.Semplice_Tre_Inside_Pattern_EA
Un semplice Expert Advisor che opera quando il prezzo forma il modello "Three From Within".