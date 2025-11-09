CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Trasformata di Fisher_HTF_Segnale - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(19)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

L'indicatore FisherTransform_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un'operazione dall'indicatore FisherTransform sulla barra selezionata sotto forma di oggetto grafico con indicazione del colore del trend o della direzione di un'operazione e fornisce avvisi o segnali sonori se ci sono segnali per effettuare operazioni.

Se la tendenza continua sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto grafico sotto forma di freccia rivolta verso destra, il cui colore corrisponde alla direzione della tendenza. Se si verifica un cambiamento di tendenza sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto a forma di freccia diretta in diagonale, il cui colore e direzione corrispondono alla direzione di concludere un affare.

Tutti i parametri di input dell'indicatore possono essere suddivisi in tre grandi gruppi:

  1. Parametri di input dell'indicatore FisherTransform:
    //+------------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // Attività finanziaria
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore
input uint Length=10;                      // Periodo dell'indicatore
  2. Parametri di input dell'indicatore FisherTransform_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
    //---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore
input uint SignalBar=0;                              // Numero di barra per la ricezione del segnale (0 - barra corrente)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";// Nomi degli indicatori
input color UpSymbol_Color=Teal;                     // Colore del simbolo di crescita
input color DnSymbol_Color=DarkOrange;               // Colore del simbolo di caduta
input color IndName_Color=DarkOrchid;                // Colore del nome dell'indicatore
input uint Symbols_Size=60;                          // Segnale di dimensione del carattere
input uint Font_Size=10;                             // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore
input int X_1=5;                                     // Spostare il nome in orizzontale
input int Y_1=-15;                                   // Spostare il nome in verticale
input bool ShowIndName=true;                         // Visualizzazione del nome dell'indicatore
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angolo di posizione
input uint X_=0;                                     // Offset orizzontale
input uint Y_=20;                                    // Offset verticale
  3. Parametri di ingresso dell'indicatore FisherTransform_HTF_Signal, necessari per fornire avvisi o segnali acustici:
    //---- impostazioni degli avvisi
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante di indicazione dell'operazione
input uint AlertCount=0;                     // Numero di avvisi da inviare

Se si prevede di utilizzare più indicatori FisherTransform_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).

Affinché l'indicatore funzioni nella cartella: terminal_data_directory\MQL5\Indicators del terminale client, è necessario disporre di un file indicatore compilato FisherTransform.mq5.

Fig.1 Indicatore FisherTransform_HTF_Signal Segnale di vendita

Figura 1. Segnale di vendita

Fig.2. Indicatore FisherTransform_HTF_Signal Segnale per la continuazione del trend rialzista

Fig. 2. Segnale di continuazione del trend rialzista

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/742

ATR Cycles ATR Cycles

A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATR

Custom Bollinger Bands Custom Bollinger Bands

Indicatore Bollinger Bands standard con l'aggiunta delle funzioni di mediazione

^X_Regressione non lineare ^X_Regressione non lineare

Canale di regressione non lineare con interpolazione dei valori futuri del grafico dei prezzi.

IBS IBS

L'indicatore Internal Bar Strength misura la "forza interna" di ogni barra sottraendo il prezzo di chiusura dal minimo e dividendo il numero risultante per la differenza tra il massimo e il minimo della barra.