Indicatori

X2MA_KLx3_Cloud - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
11
Valutazioni:
(19)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
x2ma_klx3_cloud.mq5 (13.78 KB) visualizza
Canale Keltner realizzato nello stile DRAW_FILLING sotto forma di riempimento con sfondo colorato.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Primo metodo di mediazione
input int Length1=40;                     // Profondità del primo smoothing
input int Phase1=15;                      // Primo parametro di mediazione
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Secondo metodo di mediazione
input int Length2=20;                     // Profondità della seconda media
input int Phase2=100;                     // Secondo parametro di lisciatura
input int KeltnerPeriod=20;               // Periodo di mediazione Keltner
input double Ratio = 2.0;                 // Coefficiente di primo livello
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Costante di prezzo
input int Shift=0;                        // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
input int PriceShift=0;                   // Spostamento verticale dell'indicatore in punti

L'indicatore utilizza un algoritmo con due medie e la possibilità di scegliere ciascuna delle 2 medie tra decine di possibili varianti come linea media:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile ponderata lineare;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Indicatore X2MA_KLx3_Cloud

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/739

