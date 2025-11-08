Unisciti alla nostra fan page
X2MA_KLx3_Cloud - indicatore per MetaTrader 5
Canale Keltner realizzato nello stile DRAW_FILLING sotto forma di riempimento con sfondo colorato.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Primo metodo di mediazione input int Length1=40; // Profondità del primo smoothing input int Phase1=15; // Primo parametro di mediazione input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Secondo metodo di mediazione input int Length2=20; // Profondità della seconda media input int Phase2=100; // Secondo parametro di lisciatura input int KeltnerPeriod=20; // Periodo di mediazione Keltner input double Ratio = 2.0; // Coefficiente di primo livello input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo input int Shift=0; // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre input int PriceShift=0; // Spostamento verticale dell'indicatore in punti
L'indicatore utilizza un algoritmo con due medie e la possibilità di scegliere ciascuna delle 2 medie tra decine di possibili varianti come linea media:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile ponderata lineare;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/739
