Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ultimo_oscillatore - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 14
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
Rosh
L'Ultimate Oscillator, proposto da Larry Williams, è una media ponderata di tre indicatori stocastici definiti su periodi brevi, medi e lunghi. La lunghezza dei periodi è solitamente in rapporto 1:2:4 (raddoppio) o 1:2:3 (multiplo). I periodi devono essere selezionati in base al mercato specifico. I valori consigliati sono: 7-14-28 o 7-14-21.
Larry Williams raccomanda di aprire una posizione dopo la formazione di divergenze.
Acquistare se:
- Si è verificata una divergenza rialzista: i prezzi hanno fatto un minimo inferiore non confermato da un minimo inferiore dell'oscillatore;
- L'oscillatore è sceso sotto 30 quando si è formata una divergenza rialzista;
- L'oscillatore è poi salito al di sopra del livello massimo raggiunto durante la formazione della divergenza rialzista. È a questo punto che si dovrebbe comprare.
Chiudere le posizioni long se:
- L'oscillatore è salito sopra 50 e poi è sceso sotto 45;
- L'oscillatore sale sopra 70 (a volte si consiglia di aspettare che scenda sotto 70);
- Si sono verificati segnali di vendita.
Vendete se:
- Si è verificata una divergenza ribassista: i prezzi hanno fatto un massimo superiore non confermato da un massimo dell'oscillatore;
- L'oscillatore è salito sopra 50 quando si è formata una divergenza ribassista;
- l'oscillatore è sceso al di sotto del livello minimo raggiunto durante la formazione di una divergenza ribassista.
Chiudere le posizioni short se:
- L'oscillatore è salito sopra 65;
- L'oscillatore è sceso sotto 30;
- appaiono segnali di acquisto.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 09.02.2007.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo"Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Fig.1 Indicatore Ultimate_Oscillator
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/792
MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACDIntervallo di giorni medio
Indicatore dell'intervallo medio giornaliero.
L'indicatore HighestLowestRange (HLR) determina la posizione relativa del prezzo all'interno dell'intervallo massimo - minimo per X barre. Se il prezzo si trova nella parte inferiore dell'intervallo (nuovo minimo), il valore dell'indicatore è 0, se il prezzo si trova nella parte superiore dell'intervallo (nuovo massimo), il valore dell'indicatore è 1 (o 100%).MPC
L'indicatore MPC costruisce un semplice canale di estremi per il periodo. Progettato per un ulteriore controllo visivo del sistema di trading (breakout del canale) basato sull'indicatore HighestLowestRange (HLR).