Indicatori

Ultimo_oscillatore - indicatore per MetaTrader 5

Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
14
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
Il vero autore:

Rosh

L'Ultimate Oscillator, proposto da Larry Williams, è una media ponderata di tre indicatori stocastici definiti su periodi brevi, medi e lunghi. La lunghezza dei periodi è solitamente in rapporto 1:2:4 (raddoppio) o 1:2:3 (multiplo). I periodi devono essere selezionati in base al mercato specifico. I valori consigliati sono: 7-14-28 o 7-14-21.

Larry Williams raccomanda di aprire una posizione dopo la formazione di divergenze.

Acquistare se:

  • Si è verificata una divergenza rialzista: i prezzi hanno fatto un minimo inferiore non confermato da un minimo inferiore dell'oscillatore;
  • L'oscillatore è sceso sotto 30 quando si è formata una divergenza rialzista;
  • L'oscillatore è poi salito al di sopra del livello massimo raggiunto durante la formazione della divergenza rialzista. È a questo punto che si dovrebbe comprare.

Chiudere le posizioni long se:

  • L'oscillatore è salito sopra 50 e poi è sceso sotto 45;
  • L'oscillatore sale sopra 70 (a volte si consiglia di aspettare che scenda sotto 70);
  • Si sono verificati segnali di vendita.

Vendete se:

  • Si è verificata una divergenza ribassista: i prezzi hanno fatto un massimo superiore non confermato da un massimo dell'oscillatore;
  • L'oscillatore è salito sopra 50 quando si è formata una divergenza ribassista;
  • l'oscillatore è sceso al di sotto del livello minimo raggiunto durante la formazione di una divergenza ribassista.

Chiudere le posizioni short se:

  • L'oscillatore è salito sopra 65;
  • L'oscillatore è sceso sotto 30;
  • appaiono segnali di acquisto.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 09.02.2007.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo"Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore Ultimate_Oscillator

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/792

