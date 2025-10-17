Unisciti alla nostra fan page
Daryl Guppy è un trader professionista e autore diTrend Trading,Trading Tactics eBetter Stock Trading: Money and Risk Management. Tiene seminari di trading in Australia, Asia, Cina e Stati Uniti.
Il Guppy Multiple Moving Average (GMMA) è un indicatore basato sulle relazioni tra gruppi di medie mobili. Ogni gruppo di medie mobili dell'indicatore GMMA fornisce una visione del comportamento dei due gruppi dominanti del mercato: i trader e gli investitori. Questo indicatore permette al trader di comprendere le relazioni di mercato mostrate sul grafico e quindi di scegliere la metodologia di trading più appropriata e gli strumenti di trading più adatti. L'indicatore GMMA è progettato per comprendere la natura del movimento del trend su base giornaliera o intraday.
L'attività implicita dei trader viene monitorata utilizzando un gruppo di medie mobili a breve termine. I trader avviano sempre un cambiamento di tendenza. I loro acquisti spingono i prezzi verso l'alto in previsione di un cambiamento di tendenza da un downtrend a un uptrend. La loro attività è indicata da un gruppo di medie mobili esponenziali a 3, 5, 8, 10, 12 e 15 periodi.
Una tendenza ha una continuazione solo se anche altri acquirenti entrano nel mercato. Le tendenze forti sono mantenute dagli investitori a lungo termine. Gli investitori impiegano più tempo a riconoscere un cambiamento di tendenza, ma seguono sempre i trader. Tracciamo l'attività implicita degli investitori utilizzando un gruppo di medie mobili a lungo termine. Questo gruppo comprende medie mobili esponenziali a 30, 35, 40, 45, 50 e 60 periodi.
L'indicatore GMMA viene utilizzato in sei situazioni di trading:
- Rottura di un trend classico;
- Entrare in un trend;
- Sfruttare la debolezza dei prezzi;
- Rally e breakout del trend;
- Scegliere l'uscita migliore;
- Bolle di trading.
Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci opzioni possibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method xMA_Method=MODE_EMA; // Metodo di mediazione input int TrLength1=3; // Periodo di mediazione di 1 operatore input int TrLength2=5; // Periodo di mediazione 2 trading input int TrLength3=8; // Periodo di mediazione 3 trading input int TrLength4=10; // Periodo di mediazione 4 trading input int TrLength5=12; // Periodo di mediazione 5 trading input int TrLength6=15; // Periodo di mediazione 6 trading input int InvLength1=30; // Periodo di mediazione 1 investitore input int InvLength2=35; // Periodo di mediazione 2 investitore input int InvLength3=40; // Periodo di mediazione 3 periodo dell'investitore input int InvLength4=45; // Periodo di mediazione 4 investitore input int InvLength5=50; // Periodo di mediazione 5 periodo dell'investitore input int InvLength6=60; // Periodo di mediazione 6 periodo dell'investitore input int xPhase=100; // Parametro di attenuazione input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo input int Shift=0; // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
