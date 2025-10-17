Daryl Guppy è un trader professionista e autore diTrend Trading,Trading Tactics eBetter Stock Trading: Money and Risk Management. Tiene seminari di trading in Australia, Asia, Cina e Stati Uniti.

Il Guppy Multiple Moving Average (GMMA) è un indicatore basato sulle relazioni tra gruppi di medie mobili. Ogni gruppo di medie mobili dell'indicatore GMMA fornisce una visione del comportamento dei due gruppi dominanti del mercato: i trader e gli investitori. Questo indicatore permette al trader di comprendere le relazioni di mercato mostrate sul grafico e quindi di scegliere la metodologia di trading più appropriata e gli strumenti di trading più adatti. L'indicatore GMMA è progettato per comprendere la natura del movimento del trend su base giornaliera o intraday.

L'attività implicita dei trader viene monitorata utilizzando un gruppo di medie mobili a breve termine. I trader avviano sempre un cambiamento di tendenza. I loro acquisti spingono i prezzi verso l'alto in previsione di un cambiamento di tendenza da un downtrend a un uptrend. La loro attività è indicata da un gruppo di medie mobili esponenziali a 3, 5, 8, 10, 12 e 15 periodi.

Una tendenza ha una continuazione solo se anche altri acquirenti entrano nel mercato. Le tendenze forti sono mantenute dagli investitori a lungo termine. Gli investitori impiegano più tempo a riconoscere un cambiamento di tendenza, ma seguono sempre i trader. Tracciamo l'attività implicita degli investitori utilizzando un gruppo di medie mobili a lungo termine. Questo gruppo comprende medie mobili esponenziali a 30, 35, 40, 45, 50 e 60 periodi.

L'indicatore GMMA viene utilizzato in sei situazioni di trading:

Rottura di un trend classico; Entrare in un trend; Sfruttare la debolezza dei prezzi; Rally e breakout del trend; Scegliere l'uscita migliore; Bolle di trading.

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci opzioni possibili:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;

AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di ingresso dell'indicatore: