Indicatori

GMMA - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicato:
Daryl Guppy è un trader professionista e autore diTrend Trading,Trading Tactics eBetter Stock Trading: Money and Risk Management. Tiene seminari di trading in Australia, Asia, Cina e Stati Uniti.

Il Guppy Multiple Moving Average (GMMA) è un indicatore basato sulle relazioni tra gruppi di medie mobili. Ogni gruppo di medie mobili dell'indicatore GMMA fornisce una visione del comportamento dei due gruppi dominanti del mercato: i trader e gli investitori. Questo indicatore permette al trader di comprendere le relazioni di mercato mostrate sul grafico e quindi di scegliere la metodologia di trading più appropriata e gli strumenti di trading più adatti. L'indicatore GMMA è progettato per comprendere la natura del movimento del trend su base giornaliera o intraday.

L'attività implicita dei trader viene monitorata utilizzando un gruppo di medie mobili a breve termine. I trader avviano sempre un cambiamento di tendenza. I loro acquisti spingono i prezzi verso l'alto in previsione di un cambiamento di tendenza da un downtrend a un uptrend. La loro attività è indicata da un gruppo di medie mobili esponenziali a 3, 5, 8, 10, 12 e 15 periodi.

Una tendenza ha una continuazione solo se anche altri acquirenti entrano nel mercato. Le tendenze forti sono mantenute dagli investitori a lungo termine. Gli investitori impiegano più tempo a riconoscere un cambiamento di tendenza, ma seguono sempre i trader. Tracciamo l'attività implicita degli investitori utilizzando un gruppo di medie mobili a lungo termine. Questo gruppo comprende medie mobili esponenziali a 30, 35, 40, 45, 50 e 60 periodi.

L'indicatore GMMA viene utilizzato in sei situazioni di trading:

  1. Rottura di un trend classico;
  2. Entrare in un trend;
  3. Sfruttare la debolezza dei prezzi;
  4. Rally e breakout del trend;
  5. Scegliere l'uscita migliore;
  6. Bolle di trading.

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci opzioni possibili:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore GMMA


Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method xMA_Method=MODE_EMA; // Metodo di mediazione
input int TrLength1=3;   // Periodo di mediazione di 1 operatore 
input int TrLength2=5;   // Periodo di mediazione 2 trading 
input int TrLength3=8;   // Periodo di mediazione 3 trading 
input int TrLength4=10;  // Periodo di mediazione 4 trading 
input int TrLength5=12;  // Periodo di mediazione 5 trading
input int TrLength6=15;  // Periodo di mediazione 6 trading 

input int InvLength1=30; // Periodo di mediazione 1 investitore
input int InvLength2=35; // Periodo di mediazione 2 investitore
input int InvLength3=40; // Periodo di mediazione 3 periodo dell'investitore
input int InvLength4=45; // Periodo di mediazione 4 investitore
input int InvLength5=50; // Periodo di mediazione 5 periodo dell'investitore
input int InvLength6=60; // Periodo di mediazione 6 periodo dell'investitore
                   
input int xPhase=100;                 // Parametro di attenuazione
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo
input int Shift=0;                    // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre

