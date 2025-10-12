La classe CADOnArray è destinata al calcolo dell'indicatore AD(Accumulation Distribution, A/D) mediante buffer di indicatori.

Applicazione:

Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con un parametro opzionale:

int aPeriodo - periodo dell'indicatore. Se il valore è 0 (per impostazione predefinita), l'indicatore funziona come l'indicatore incorporato nel terminale: viene calcolato su tutte le barre del grafico. Con qualsiasi altro valore positivo, il numero di barre specificato viene utilizzato per calcolare il valore su ogni barra del grafico (principio della media mobile).

Il metodo Solve () con i parametri viene richiamato nella funzione OnCalculate () dell'indicatore:

const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate(); const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore; double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore; double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore; double aDataVolume[] - buffer con i dati del volume per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati del volume per il calcolo dell'indicatore; double aAD[] - buffer con il valore calcolato.

Metodi aggiuntivi:

int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;

restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore; string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.

Il file Test_ADOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CADOnArray. Il file IncADOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

L'indicatore tecnico Accumulation Distribution (A/D) è determinato dalle variazioni di prezzo e volume. Il volume agisce come un coefficiente di ponderazione per la variazione del prezzo: maggiore è il coefficiente (volume), più significativo è il contributo della variazione del prezzo (per un determinato periodo di tempo) al valore dell'indicatore.