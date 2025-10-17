Unisciti alla nostra fan page
Un ventaglio di cento medie mobili XMA.
Per ottimizzare il codice, i buffer dell'indicatore vengono dichiarati utilizzando una semplice classe:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Array di variabili per la creazione di buffer di indicatori | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Creazione di buffer di indicatori| //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
Se è necessario modificare il numero di linee sul grafico, è sufficiente cambiare il valore della costante LINES_TOTAL:
//+-----------------------------------+ //|Dichiarazione delle costanti | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 100 // Costante per il numero di linee dell'indicatore
In questo indicatore è possibile modificare il metodo di mediazione scegliendo tra dieci possibili opzioni:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile ponderata lineare;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
Parametri di input dell'indicatore:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input int Step=10; // Periodo Pitch. input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // Metodo di mediazione input int xLength=3; // Profondità di levigatura input int xPhase=100; // Parametro di attenuazione input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo input int Shift=0; // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre input int PriceShift=0; // Spostamento verticale dell'indicatore in punti input int ColorWidth =40; // Larghezza della tavolozza dei colori (varia da 0 a 131)
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (è necessario copiarle nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/686
