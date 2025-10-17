CodeBaseSezioni
Indicatori

XMA-XN - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Pubblicato:
Un ventaglio di cento medie mobili XMA.

Per ottimizzare il codice, i buffer dell'indicatore vengono dichiarati utilizzando una semplice classe:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Array di variabili per la creazione di buffer di indicatori |
//+------------------------------------------------------------------+ 
class CIndicatorsBuffers
  {
public: double    IndBuffer[];
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creazione di buffer di indicatori|
//+------------------------------------------------------------------+
CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

Se è necessario modificare il numero di linee sul grafico, è sufficiente cambiare il valore della costante LINES_TOTAL:

//+-----------------------------------+
//|Dichiarazione delle costanti |
//+-----------------------------------+
#define LINES_TOTAL    100 // Costante per il numero di linee dell'indicatore

In questo indicatore è possibile modificare il metodo di mediazione scegliendo tra dieci possibili opzioni:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile ponderata lineare;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

Parametri di input dell'indicatore:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input int Step=10;                        // Periodo Pitch.
input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // Metodo di mediazione
input int xLength=3;                      // Profondità di levigatura
input int xPhase=100;                     // Parametro di attenuazione
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Costante di prezzo
input int Shift=0;                        // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
input int PriceShift=0;                   // Spostamento verticale dell'indicatore in punti
input int ColorWidth =40;                 // Larghezza della tavolozza dei colori (varia da 0 a 131)

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (è necessario copiarle nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore XMA-XN

