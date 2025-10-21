Unisciti alla nostra fan page
L'indicatore BrainTrend_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend a partire dal numero di ultime barre degli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 definiti nei parametri di input sotto forma di una sequenza di oggetti grafici, il cui colore determina la direzione del trend.
Il colore rosso caratterizza i segnali di una tendenza al ribasso, il viola quelli di una tendenza al rialzo. Il colore grigio caratterizza l'assenza di segnali di tendenza. I rombi sono segnali dell'indicatore BrainTrend1, i cerchi di BrainTrend2.
Parametri di input dell'indicatore:
Il timeframe e il nome dell'attività finanziaria per la quale viene calcolato l'indicatore possono essere modificati utilizzando le corrispondenti variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Symbol_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.
Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
- Parametri di input degli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2, le cui spiegazioni necessarie sono state fornite nelle pagine dedicate agli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 stessi:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Attività finanziaria input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore input int ATR_Period=7; // Periodo ATR input int STO_Period=9; // Periodo stocastico input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Metodo di mediazione input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Metodo di calcolo del prezzo
- Parametri di ingresso dell'indicatore BrainTrend_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Nome delle etichette dell'indicatore input uint BarTotal=4; // Numero di barre da visualizzare input color UpSymbol_Color=BlueViolet; // Colore del simbolo di crescita input color FlSymbol_Color=Gray; // Colore del simbolo piatto input color DnSymbol_Color=Red; // Colore del simbolo di caduta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symbols_Size=34; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=15; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int Xn=0; // Spostare il nome in orizzontale input int Yn=-60; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=30; // Offset verticale
Se si prevede di utilizzare più indicatori BrainTrend_HTF_Signal su un grafico, ciascuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nome delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, i file compilati degli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 devono essere disponibili nella cartella terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators del terminale client.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/691
