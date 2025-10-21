CodeBaseSezioni
Segnale BrainTrend_HTF - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
L'indicatore BrainTrend_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend a partire dal numero di ultime barre degli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 definiti nei parametri di input sotto forma di una sequenza di oggetti grafici, il cui colore determina la direzione del trend.

Il colore rosso caratterizza i segnali di una tendenza al ribasso, il viola quelli di una tendenza al rialzo. Il colore grigio caratterizza l'assenza di segnali di tendenza. I rombi sono segnali dell'indicatore BrainTrend1, i cerchi di BrainTrend2.

Parametri di input dell'indicatore:

Il timeframe e il nome dell'attività finanziaria per la quale viene calcolato l'indicatore possono essere modificati utilizzando le corrispondenti variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Symbol_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.

Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:

  1. Parametri di input degli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2, le cui spiegazioni necessarie sono state fornite nelle pagine dedicate agli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 stessi:
    //+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                 // Attività finanziaria
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore
input int ATR_Period=7;                  // Periodo ATR 
input int STO_Period=9;                  // Periodo stocastico
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;    // Metodo di mediazione
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Metodo di calcolo del prezzo
  2. Parametri di ingresso dell'indicatore BrainTrend_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
    //---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore
input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Nome delle etichette dell'indicatore
input uint  BarTotal=4;                         // Numero di barre da visualizzare
input color UpSymbol_Color=BlueViolet;          // Colore del simbolo di crescita
input color FlSymbol_Color=Gray;                // Colore del simbolo piatto
input color DnSymbol_Color=Red;                 // Colore del simbolo di caduta
input color IndName_Color=DarkOrchid;           // Colore del nome dell'indicatore
input uint Symbols_Size=34;                     // Segnale di dimensione del carattere
input uint Font_Size=15;                        // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore
input int Xn=0;                                 // Spostare il nome in orizzontale
input int Yn=-60;                               // Spostare il nome in verticale
input bool ShowIndName=true;                    // Visualizzazione del nome dell'indicatore
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione
input uint X_=0;                                // Offset orizzontale
input uint Y_=30;                               // Offset verticale

Se si prevede di utilizzare più indicatori BrainTrend_HTF_Signal su un grafico, ciascuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nome delle etichette dell'indicatore).

Affinché l'indicatore funzioni, i file compilati degli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 devono essere disponibili nella cartella terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators del terminale client.

Indicatore BrainTrend_HTF_Signal

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/691

