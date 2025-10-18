La classe CBullsBearsOnArray è progettata per calcolare i valori degli indicatori Bulls Power e Bears Power in base ai buffer degli indicatori.

Applicazione:



Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:

int aPeriod - periodo dell'indicatore;

- periodo dell'indicatore; ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:

const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate(); const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore; double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore; double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore; double & aMA[] - buffer intermedio per il calcolo della media;

- buffer intermedio per il calcolo della media; double & aBulls[] - valore calcolato del Bulls Power;

- valore calcolato del Bulls Power; double & aBears[] - valore calcolato del Bears Power.

Metodi aggiuntivi:

int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;

- restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore; string BuName() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore Bulls Power;

- restituisce la stringa con il nome dell'indicatore Bulls Power; string BeName() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore Bears Power;

Il file Test_BullsBearsOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CBullsBearsOnArray. Il file IncBullsBearsOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata). Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.

Il compito di valutare l'equilibrio tra "tori" e "orsi" è di grande importanza, poiché il cambiamento di questo equilibrio è uno dei primi segnali che permettono di prevedere un probabile cambiamento di tendenza. Questo compito è risolto dagli oscillatori Bulls Power e Bears Power, sviluppati da Alexander Elder e descritti nel suo libro "How to Play and Win at the Exchange".