Frattali_fini_MTF - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore costruisce i frattali da un altro timeframe più ampio sul grafico corrente in base ai dati dell'indicatore Fine_Fractals. Nei parametri di input è possibile modificare il timeframe dei frattali calcolati.
Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che nella cartella terminal_data_del terminale sia disponibile un file dell'indicatore Fine_Fractals compilato.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/707
