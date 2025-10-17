Unisciti alla nostra fan page
array IncCCIOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CCCIOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Commodity Channel Index (CCI) utilizzando il buffer dell'indicatore.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di calcolo della media.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
- double aP[] - buffer intermedio per il calcolo della media;
- double aCC[] - buffer con il valore CCI calcolato.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo del CCI;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
Il file Test_CCIOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CCCIOnArray. Il file IncCCIOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata). Questa classe richiede la classe CMAOnArray dal file IncMAOnArray, che si trova qui.
L'indicatore tecnico Commodity Channel Index (CCI) misura la deviazione del prezzo di un simbolo dal suo prezzo statistico medio. Valori elevati dell'indice indicano che il prezzo è insolitamente alto rispetto alla media, mentre valori bassi indicano che è troppo basso.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/649
