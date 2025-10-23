Unisciti alla nostra fan page
Coniglio - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
11
-
Autore reale:
Martingeil
Variante modificata dell'indicatore "Rabbit" dell'autore "JonKatana", per cui, secondo l'autore della variante, ha un aspetto migliore senza linee sfocate sull'intero grafico.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 14.03.2011.
Parametri di ingresso:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input int Yesterday = 0; // Giorni di offset 0-corrente, 1-precedente, -1-futuro input int Levels = 7; // Numero di livelli input bool Comm = true; // Visualizzare il commento sul grafico input bool Sublevel = true; // Mostrare i sottolivelli a metà tra i livelli principali //---- input color FontColor=Black; // Colore del cartellino del prezzo //---- input color LineColor = DeepSkyBlue; // Il colore della linea principale input STYLE LineStyle = SOLID_; // Stile della linea principale input Width LineWidth = Width_1; // Spessore della linea principale //---- input color MLineColor = Lime; // Colore della linea di sottolivello input STYLE MLineStyle = DASHDOTDOT_; // Stile di linea del sottolivello input Width MLineWidth = Width_1; // Spessore della linea del sottolivello //---- input color VlineColor = Black; // Colore della linea verticale input STYLE VLineStyle = SOLID_; // Stile della linea verticale input Width VLineWidth = Width_1; // Spessore della linea verticale //---- input color HL_lineColor = Lime; // Colore della linea dell'intervallo del giorno precedente input STYLE HL_lineStyle = SOLID_; // Stile della linea dell'intervallo del giorno precedente input Width HL_lineWidth = Width_5; // Spessore dell'intervallo del giorno precedente //---- input bool Background=true; // Disegnare linee verticali come sfondo
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/697
