Indicatori

Coniglio - indicatore per MetaTrader 5

Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
11
Valutazioni:
(18)
Pubblicato:
Autore reale:

Martingeil

Variante modificata dell'indicatore "Rabbit" dell'autore "JonKatana", per cui, secondo l'autore della variante, ha un aspetto migliore senza linee sfocate sull'intero grafico.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 14.03.2011.

Parametri di ingresso:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input int   Yesterday    = 0;    // Giorni di offset 0-corrente, 1-precedente, -1-futuro
input int   Levels       = 7;    // Numero di livelli
input bool  Comm         = true;  // Visualizzare il commento sul grafico
input bool  Sublevel     = true;  // Mostrare i sottolivelli a metà tra i livelli principali
//----
input color FontColor=Black;            // Colore del cartellino del prezzo
//----
input color LineColor    = DeepSkyBlue; // Il colore della linea principale
input STYLE LineStyle    = SOLID_;      // Stile della linea principale
input Width LineWidth    = Width_1;     // Spessore della linea principale
//----
input color MLineColor   = Lime;         // Colore della linea di sottolivello
input STYLE MLineStyle   = DASHDOTDOT_; // Stile di linea del sottolivello
input Width MLineWidth   = Width_1;     // Spessore della linea del sottolivello
//----
input color VlineColor   = Black;        // Colore della linea verticale
input STYLE VLineStyle   = SOLID_;      // Stile della linea verticale
input Width VLineWidth   = Width_1;     // Spessore della linea verticale
//----
input color HL_lineColor = Lime;         // Colore della linea dell'intervallo del giorno precedente
input STYLE HL_lineStyle = SOLID_;      // Stile della linea dell'intervallo del giorno precedente
input Width HL_lineWidth = Width_5;     // Spessore dell'intervallo del giorno precedente
//----
input bool  Background=true;            // Disegnare linee verticali come sfondo

Fig.1 Indicatore di coniglio

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/697

