Array IncCHOOn - libreria per MetaTrader 5
Descrizione:
La classe CCHOOnArray è progettata per calcolare l'oscillatore di Chaikin (CHO) da buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aFastPeriod - periodo della MA veloce;
- int aSlowPeriod - periodo della MA lenta;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo MA.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataClose[] - buffer con i dati di chiusura per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataVolume[] - buffer con i dati del volume per il calcolo dell'indicatore;
- double & aTmpAD[] - buffer ausiliario intermedio;
- double & aFastAD[] - buffer ausiliario per la MA veloce;
- double & aSlowAD[] - buffer ausiliario per la MA lenta;
- double & aCHO[] - buffer con il valore calcolato.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_CHOOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CCHOOnArray. Il file IncCHOOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
L'oscillatore Chaikin (CHO) è la differenza delle medie mobili dell'indicatore Accumulazione/Distribuzione.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/670
