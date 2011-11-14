Ставь лайки и следи за новостями
IncCHOOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2081
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Класс CCHOOnArray предназначен для расчета осциллятора Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aFastPeriod - период быстрой МА;
- int aSlowPeriod - период медленной МА;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - метод МА.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
- double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
- double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
- double aDataVolume[] - буфер с данными Volume для расчета индикатора;
- double & aTmpAD[] - промежуточный вспомогательный буфер;
- double & aFastAD[] - вспомогательный буфер для быстрой МА;
- double & aSlowAD[] - вспомогательный буфер для медленной МА;
- double & aCHO[] - буфер с рассчитанным значением.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_CHOOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CCHOOnArray. Файл IncCHOOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) представляет собой разность скользящих средних индикатора Accumulation/Distribution.
