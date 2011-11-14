CodeBaseРазделы
IncCHOOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2081
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) просмотр
incchoonarray.mqh (4.13 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_choonarray.mq5 (4.43 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Описание:

Класс CCHOOnArray предназначен для расчета осциллятора Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

  • int aFastPeriod - период быстрой МА;
  • int aSlowPeriod - период медленной МА;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - метод МА.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
  • double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
  • double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
  • double aDataVolume[] - буфер с данными Volume для расчета индикатора;
  • double & aTmpAD[] - промежуточный вспомогательный буфер;
  • double & aFastAD[] - вспомогательный буфер для быстрой МА;
  • double & aSlowAD[] - вспомогательный буфер для медленной МА;
  • double & aCHO[] - буфер с рассчитанным значением.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_CHOOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CCHOOnArray. Файл IncCHOOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) представляет собой разность скользящих средних индикатора Accumulation/Distribution.

Пример использования класса CCHOOnArray

