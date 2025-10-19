Unisciti alla nostra fan page
Sistema di impulsi per anziani_HTF_Segnale - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore ElderImpulseSystem_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend a partire dal numero di ultime barre dell'indicatore ElderImpulseSystem definito nei parametri di input sotto forma di una sequenza di oggetti grafici, il cui colore determina la direzione del trend. Il colore rosso caratterizza i segnali di una tendenza al ribasso, mentre il rosso caratterizza i segnali di una tendenza al rialzo. Il colore blu caratterizza l'assenza di segnali di tendenza.Parametri di input dell'indicatore:
Il timeframe e il nome dell'attività finanziaria, per la quale viene calcolato l'indicatore, possono essere modificati utilizzando le corrispondenti variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Symbol_ (asset finanziario) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come asset finanziario.
Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore ElderImpulseSystem:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Attività finanziaria input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe dell'indicatore per il calcolo dell'indicatore input int ma_period=13; // Il periodo di mezzo input int fast_ema_period=12; // Periodo della linea veloce del MACD input int slow_ema_period=26; // Periodo della linea lenta del MACD input int signal_period=9; // Periodo della linea del segnale MACD
- Parametri di input dell'indicatore ElderImpulseSystem_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_";// Nome delle etichette dell'indicatore input uint BarTotal=4; // Numero di barre da visualizzare input color UpSymbol_Color=SpringGreen; // Colore del simbolo di crescita input color FlSymbol_Color=Blue; // Colore del simbolo piatto input color DnSymbol_Color=Red; // Colore del simbolo di caduta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symbols_Size=34; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=15; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int Xn=5; // Spostare il nome in orizzontale input int Yn=-20; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=30; // Offset verticale
Se si prevede di utilizzare più indicatori ElderImpulseSystem_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symols_Sirname (nome delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client deve essere presente un file di indicatore ElderImpulseSystem compilato.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/693
