Indicatori

Sistema di impulsi per anziani_HTF_Segnale - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
L'indicatore ElderImpulseSystem_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend a partire dal numero di ultime barre dell'indicatore ElderImpulseSystem definito nei parametri di input sotto forma di una sequenza di oggetti grafici, il cui colore determina la direzione del trend. Il colore rosso caratterizza i segnali di una tendenza al ribasso, mentre il rosso caratterizza i segnali di una tendenza al rialzo. Il colore blu caratterizza l'assenza di segnali di tendenza.

Parametri di input dell'indicatore:

Il timeframe e il nome dell'attività finanziaria, per la quale viene calcolato l'indicatore, possono essere modificati utilizzando le corrispondenti variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Symbol_ (asset finanziario) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come asset finanziario.

Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:

  1. Parametri di input dell'indicatore ElderImpulseSystem:
    //+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Attività finanziaria
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe dell'indicatore per il calcolo dell'indicatore
input int ma_period=13;                    // Il periodo di mezzo
input int fast_ema_period=12;             // Periodo della linea veloce del MACD 
input int slow_ema_period=26;              // Periodo della linea lenta del MACD
input int signal_period=9;                // Periodo della linea del segnale MACD
  2. Parametri di input dell'indicatore ElderImpulseSystem_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
    //---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore
input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_";// Nome delle etichette dell'indicatore
input uint  BarTotal=4;                                // Numero di barre da visualizzare
input color UpSymbol_Color=SpringGreen;                // Colore del simbolo di crescita
input color FlSymbol_Color=Blue;                       // Colore del simbolo piatto
input color DnSymbol_Color=Red;                        // Colore del simbolo di caduta
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Colore del nome dell'indicatore
input uint Symbols_Size=34;                            // Segnale di dimensione del carattere
input uint Font_Size=15;                               // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore
input int Xn=5;                                        // Spostare il nome in orizzontale
input int Yn=-20;                                      // Spostare il nome in verticale
input bool ShowIndName=true;                           // Visualizzazione del nome dell'indicatore
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Angolo di posizione
input uint X_=0;                                      // Offset orizzontale
input uint Y_=30;                                      // Offset verticale

Se si prevede di utilizzare più indicatori ElderImpulseSystem_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symols_Sirname (nome delle etichette dell'indicatore).

Affinché l'indicatore funzioni, nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client deve essere presente un file di indicatore ElderImpulseSystem compilato.

Sistema di impulsi per anziani_HTF_Segnale

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/693

