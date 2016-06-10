Die CCHOOnArray Klasse berechnet die Werte des Chaikin Oscillator (CHO) Indikators im Indikator-Puffer.

Verwendung:

Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aFastPeriod - schnelle МА Periodenlänge

- schnelle МА Periodenlänge int aSlowPeriod - langsame МА Periodenlänge;

- langsame МА Periodenlänge; ENUM_MA_METHOD aMethod - Glättungsmethode.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators; double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators; double aDataClose[] - Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators; double aDataVolume[] - Puffer mit den Volumina für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Volumina für die Berechnung des Indikators; double & aTmpAD[] - Hilfspuffer;

- Hilfspuffer; double & aFastAD[] - Hilfspuffer des schnellen МА;

- Hilfspuffer des schnellen МА; double & aSlowAD[] - Hilfspuffer des langsamen МА;

- Hilfspuffer des langsamen МА; double & aCHO[] - der Puffer mit den berechneten Werten.

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_CHOOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CCHOOnArray anwendet. Die Datei IncCHOOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Chaikin - Oszillator (CHO) ist die Differenz der gleitenden Durchschnitte von Accumulation/Distribution.