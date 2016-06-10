und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Die CCHOOnArray Klasse berechnet die Werte des Chaikin Oscillator (CHO) Indikators im Indikator-Puffer.
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:
- int aFastPeriod - schnelle МА Periodenlänge
- int aSlowPeriod - langsame МА Periodenlänge;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - Glättungsmethode.
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataClose[] - Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;
- double aDataVolume[] - Puffer mit den Volumina für die Berechnung des Indikators;
- double & aTmpAD[] - Hilfspuffer;
- double & aFastAD[] - Hilfspuffer des schnellen МА;
- double & aSlowAD[] - Hilfspuffer des langsamen МА;
- double & aCHO[] - der Puffer mit den berechneten Werten.
Zusätzliche Methoden:
- int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_CHOOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CCHOOnArray anwendet. Die Datei IncCHOOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Chaikin - Oszillator (CHO) ist die Differenz der gleitenden Durchschnitte von Accumulation/Distribution.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/670
