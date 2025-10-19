CodeBaseSezioni
sSyncScroll - script per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
5
Valutazioni:
(47)
Pubblicato:
\MQL5\Indicators\
ssyncscroll.mq5 (7.72 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance

Script per lo scorrimento sincrono dei grafici.

Lo script viene eseguito su un grafico. Quando si scorre uno dei grafici, anche gli altri vengono spostati. La posizione comune è contrassegnata da linee verticali.

Quando si utilizza lo script, è consigliabile attivare "Rientra il grafico dal bordo destro".

Script per lo scorrimento sincrono dei grafici

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/677

