Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
sSyncScroll - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 5
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Script per lo scorrimento sincrono dei grafici.
Lo script viene eseguito su un grafico. Quando si scorre uno dei grafici, anche gli altri vengono spostati. La posizione comune è contrassegnata da linee verticali.
Quando si utilizza lo script, è consigliabile attivare "Rientra il grafico dal bordo destro".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/677
La classe CWPROnArray viene utilizzata per calcolare l'intervallo percentuale di Williams (%R) dai buffer degli indicatori.CCI beginner tutorial by William210
Tutorial per principianti su CCI per imparare a codificare in MQL5
L'indicatore ElderImpulseSystem_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend a partire dal numero di ultime barre dell'indicatore ElderImpulseSystem definito nei parametri di input come una sequenza di oggetti grafici.Linear Regression Value (apply to)
Indicatore di valore di regressione lineare con un'opzione che consente di applicarlo a un altro indicatore