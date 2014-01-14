Participe de nossa página de fãs
IncCHOOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 951
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
A classe CCHOOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Chaikin Oscillator (CHO).
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():
- int aFastPeriod - MA período rápido;
- int aSlowPeriod - MA período lento;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - МА método.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
- double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
- double aDataClose[] - buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
- double aDataVolume[] - buffer com dados do volume para calcular o indicador;
- double & aTmpAD[] - buffer auxiliar intermediário;
- double & aFastAD[] - buffer auxiliar para МА rápida;
- double & aSlowAD[] - buffer auxiliar para МА lenta;
- double & aCHO[] - buffer com o cálculo do valor.
Métodos Adicionais:
- int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;
Test_CHOOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CCHOOnArray. O arquivo IncCHOOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
Chaikin's Oscillator (CHO) é a diferença das médias móveis Acumulação/Distribuição.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/670
