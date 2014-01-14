A classe CCHOOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Chaikin Oscillator (CHO).

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

int aFastPeriod - MA período rápido;

- MA período rápido; int aSlowPeriod - MA período lento;

- MA período lento; ENUM_MA_METHOD aMethod - МА método.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();

- variável prev_calculated a partir da função OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador; double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador; double aDataClose[] - buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;

- buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador; double aDataVolume[] - buffer com dados do volume para calcular o indicador;

- buffer com dados do volume para calcular o indicador; double & aTmpAD[] - buffer auxiliar intermediário;

- buffer auxiliar intermediário; double & aFastAD[] - buffer auxiliar para МА rápida;

- buffer auxiliar para МА rápida; double & aSlowAD[] - buffer auxiliar para МА lenta;

- buffer auxiliar para МА lenta; double & aCHO[] - buffer com o cálculo do valor.

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_CHOOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CCHOOnArray. O arquivo IncCHOOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

Chaikin's Oscillator (CHO) é a diferença das médias móveis Acumulação/Distribuição.