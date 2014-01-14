CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncCHOOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
951
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) visualização
incchoonarray.mqh (4.14 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_choonarray.mq5 (4.43 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A classe CCHOOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Chaikin Oscillator (CHO).

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

  • int aFastPeriod - MA período rápido;
  • int aSlowPeriod - MA período lento;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - МА método.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
  • double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
  • double aDataClose[] - buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
  • double aDataVolume[] - buffer com dados do volume para calcular o indicador;
  • double & aTmpAD[] - buffer auxiliar intermediário;
  • double & aFastAD[] - buffer auxiliar para МА rápida;
  • double & aSlowAD[] - buffer auxiliar para МА lenta;
  • double & aCHO[] - buffer com o cálculo do valor.

Métodos Adicionais:

  • int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
  • string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_CHOOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CCHOOnArray. O arquivo IncCHOOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

Chaikin's Oscillator (CHO) é a diferença das médias móveis Acumulação/Distribuição.

Exemplo do uso da classe CCHOOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/670

