Autore reale:

LeMan

L'indicatore visualizza il primo, il secondo e il terzo quartile del campione. I quartili sono l'insieme dei quantili per p=0,25, 0,5, 0,75. Le loro stime (quartili della distribuzione empirica) sono i valori che dividono il campione di dati in quattro gruppi contenenti (se possibile) lo stesso numero di osservazioni.



Quando si parla di quartili, di solito si intendono i quartili superiore q3 e inferiore q1; il secondo quartile q2 è uguale alla mediana.



Il quartile inferiore q1 è il valore al di sotto del quale si trova un quarto dei dati dell'insieme ordinato, mentre il quartile superiore q3 è il valore al di sopra del quale si trova un quarto dei valori dell'insieme ordinato.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 23.09.2010.