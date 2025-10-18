CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Quartili - indicatore per MetaTrader 5

LeMan | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
5
Valutazioni:
(16)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

LeMan

L'indicatore visualizza il primo, il secondo e il terzo quartile del campione. I quartili sono l'insieme dei quantili per p=0,25, 0,5, 0,75. Le loro stime (quartili della distribuzione empirica) sono i valori che dividono il campione di dati in quattro gruppi contenenti (se possibile) lo stesso numero di osservazioni.

Quando si parla di quartili, di solito si intendono i quartili superiore q3 e inferiore q1; il secondo quartile q2 è uguale alla mediana.

Il quartile inferiore q1 è il valore al di sotto del quale si trova un quarto dei dati dell'insieme ordinato, mentre il quartile superiore q3 è il valore al di sopra del quale si trova un quarto dei valori dell'insieme ordinato.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 23.09.2010.

Fig.1 Indicatore dei quartili

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/690

Indicator loader for strategy testing Indicator loader for strategy testing

A system to test up to four indicators concurrently in the strategy tester

ZigZag auto Fibo ZigZag auto Fibo

Questo indicatore è stato progettato per tracciare un ritracciamento di Fibonacci, utilizzando come base l'indicatore ZigZag.

Canale di crossover percentuale Canale di crossover percentuale

Un canale basato sulla deviazione percentuale del prezzo dal valore precedente della linea centrale del canale.

IncBullsBearsOnArray IncBullsBearsOnArray

La classe CBullsBearsOnArray è progettata per calcolare i valori degli indicatori Bulls Power e Bears Power in base ai buffer degli indicatori.