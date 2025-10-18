Unisciti alla nostra fan page
Quartili - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 5
Autore reale:
LeMan
L'indicatore visualizza il primo, il secondo e il terzo quartile del campione. I quartili sono l'insieme dei quantili per p=0,25, 0,5, 0,75. Le loro stime (quartili della distribuzione empirica) sono i valori che dividono il campione di dati in quattro gruppi contenenti (se possibile) lo stesso numero di osservazioni.
Quando si parla di quartili, di solito si intendono i quartili superiore q3 e inferiore q1; il secondo quartile q2 è uguale alla mediana.
Il quartile inferiore q1 è il valore al di sotto del quale si trova un quarto dei dati dell'insieme ordinato, mentre il quartile superiore q3 è il valore al di sopra del quale si trova un quarto dei valori dell'insieme ordinato.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 23.09.2010.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/690
Questo indicatore è stato progettato per tracciare un ritracciamento di Fibonacci, utilizzando come base l'indicatore ZigZag.
La classe CBullsBearsOnArray è progettata per calcolare i valori degli indicatori Bulls Power e Bears Power in base ai buffer degli indicatori.