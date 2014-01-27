CSAROnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 SAR (抛物线 SAR) 值。使用 CSAROnArray 类的实例介绍。

CADOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 AD (累积分布, A/D) 的值。Test_ADOnArray 指标作为类的例子使用。

此 CCHOOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Chaikin 波动指标 (CHV)。

此 COBVOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 OBV (平衡交易量)。