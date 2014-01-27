代码库部分
IncCHOOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev
CCHOOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 Chaikin 振荡器 (CHO) 值。

用法:

Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:

  • int aFastPeriod - 快速均线周期;
  • int aSlowPeriod - 慢速均线周期;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - MA 周期.

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
  • double aDataHigh[] - 指标计算的最高价数据缓存区;
  • double aDataLow[] - 指标计算的最低价数据缓存区;
  • double aDataClose[] - 指标计算的收盘价数据缓存区;
  • double aDataVolume[] - 指标计算的交易量数据缓存区;
  • double & aTmpAD[] - 中间辅助缓存区;
  • double & aFastAD[] - 快速 MA 辅助缓存区;
  • double & aSlowAD[] - 慢速 MA 辅助缓存区;
  • double & aCHO[] - 计算值缓存.

附加方法:

  • int BarsRequired() - 返回指标计算的最小柱线数量;
  • string Name() - 返回指标名称的线。

Test_CHOOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CCHOOnArray 类的应用。IncCHOOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。

Chaikin 振荡器 (CHO) 与 累积/分布 的均线不同。

使用 CCHOOnArray 类的例子

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/670

