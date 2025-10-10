Unisciti alla nostra fan page
Segnale X2MA_HTF - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore X2MA_HTF_Signal visualizza la direzione del trend dalle ultime tre barre dell'indicatore X2MA sotto forma di tre oggetti grafici, il cui colore determina la direzione del trend.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
Il timeframe e il nome dell'asset finanziario per il quale viene effettuato il calcolo dell'indicatore possono essere modificati utilizzando le variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Simbolo_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.
Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore X2MA, le cui spiegazioni necessarie sono state fornite nella pagina dedicata all'indicatore X2MA stesso e che salto;
- parametri di input dell'indicatore X2MA_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//--- impostazioni del display dell'indicatore input string Symols_Sirname="X2MA_Label_"; // Nome per le etichette degli indicatori input color UpSymol_Color=Blue; // Colore del simbolo di crescita input color DnSymol_Color=Red; // Colore del simbolo di caduta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symols_Size=34; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=15; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int X_3=120; // Spostare il nome in orizzontale input int Y_3=10; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=0; // Offset verticale
Se si prevede di utilizzare più indicatori X2MA_HTF_Signal sullo stesso grafico, per ognuno di essi deve essere presente un valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nome delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client deve essere presente un file di indicatore X2MA compilato.
Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
