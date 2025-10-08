Unisciti alla nostra fan page
SpreadInfo - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore SpreadInfo visualizza lo spread, lo spread medio e il loro rapporto in uno degli angoli del grafico. Il tipo, il colore e la dimensione del carattere del testo in uscita possono essere modificati nei parametri di input dell'indicatore.
Per la sua compilazione, l'indicatore utilizza la classe CMoving_Average della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi", nonché l'enumerazione type_font e la classe CFontName della libreria GetFontName.mqh.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input string SpName="Spread"; // Nome dello spread input string MaSpName="MASpread"; // Nome dello spread medio input string RatioName="Ratio"; // Nome del rapporto spread/media input color TextColor1=Magenta; // Colore della diffusione input color TextColor2=Blue; // Colore dello spread medio input color TextColor3=Red; // Colore del rapporto tra spread e media input int FontSize=15; // Dimensione del carattere input type_font FontType=Font14; // Tipo di carattere input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione input uint Y_=1; // Posizionamento verticale input uint X_=5; // Posizionamento orizzontale input int period=100; // Periodo di mediazione dello spread
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/647
