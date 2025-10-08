CodeBaseSezioni
SpreadInfo - indicatore per MetaTrader 5

L'indicatore SpreadInfo visualizza lo spread, lo spread medio e il loro rapporto in uno degli angoli del grafico. Il tipo, il colore e la dimensione del carattere del testo in uscita possono essere modificati nei parametri di input dell'indicatore.

Per la sua compilazione, l'indicatore utilizza la classe CMoving_Average della libreria SmoothAlgorithms.mqh, la cui descrizione dettagliata è stata pubblicata nell'articolo "Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi", nonché l'enumerazione type_font e la classe CFontName della libreria GetFontName.mqh.

Fig.1 Indicatore SpreadInfo

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input string SpName="Spread";                          // Nome dello spread
input string MaSpName="MASpread";                      // Nome dello spread medio
input string RatioName="Ratio";                        // Nome del rapporto spread/media
input color  TextColor1=Magenta;                       // Colore della diffusione
input color  TextColor2=Blue;                          // Colore dello spread medio
input color  TextColor3=Red;                           // Colore del rapporto tra spread e media
input int    FontSize=15;                              // Dimensione del carattere
input type_font FontType=Font14;                       // Tipo di carattere
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione
input uint Y_=1;                                       // Posizionamento verticale
input uint X_=5;                                      // Posizionamento orizzontale
input int period=100;                                  // Periodo di mediazione dello spread

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/647

